Navidad en San Juan: seis heridos por pirotecnia y tres incendios en viviendas

Las celebraciones de Navidad en la provincia de San Juan estuvieron marcadas por incidentes prevenibles, a pesar de los operativos de seguridad desplegados. Según el balance oficial brindado por el Cuerpo de Bomberos, durante Nochebuena y el día de Navidad se registraron al menos seis personas heridas por el uso de pirotecnia y tres incendios en viviendas, en el marco de más de 15 intervenciones realizadas.

El Segundo Jefe de Bomberos D9, Rubén Castro, confirmó a Radio Colón que se ejecutó un operativo preventivo y de respuesta rápida en varios departamentos. Este incluyó controles específicos para hacer cumplir las ordenanzas municipales que prohíben la pirotecnia sonora, así como recorridas y atención de emergencias.

Publicidad

Sin embargo, las restricciones no fueron suficientes para evitar su uso. Durante la noche se escucharon detonaciones en distintas zonas, y las consecuencias no se hicieron esperar.

Detalles de los heridos

Los seis lesionados por pirotecnia fueron asistidos en diferentes centros de salud de la provincia:

Publicidad

Dos personas ingresaron directamente al Hospital Guillermo Rawson.

Dos menores fueron asistidos primero en el Hospital César Aguilar de Caucete y luego derivados al Hospital Rawson.

En Barreal, un menor recibió atención por una lesión auditiva y fue dado de alta.

En el Hospital Marcial Quiroga se registró el ingreso de otro menor de edad con quemaduras por manipulación de pirotecnia, quien también fue atendido y dado de alta sin gravedad.

“Dentro de todo, el balance fue positivo y no tuvimos un número elevado de heridos”, evaluó Castro, aunque los casos reafirman los riesgos que este tipo de artefactos conlleva, especialmente para niños y adolescentes.

Incendios y otras emergencias

Más allá de los incidentes con pirotecnia, la jornada mantuvo ocupados a los bomberos con múltiples intervenciones. Los hechos más relevantes fueron tres incendios en viviendas, cuyas causas se investigan, aunque en al menos un caso –el de una palmera incendiada en Rawson– se sospecha que pudo originarse por la caída de pirotecnia.

Publicidad

El operativo demostró la capacidad de respuesta de los cuerpos de emergencia, pero también evidenció la persistente dificultad para erradicar el uso de pirotecnia pese a las campañas de concientización sobre sus peligros para la salud (quemaduras, traumatismos, daños auditivos) y el medio ambiente, y el estrés que provoca en personas con condiciones del espectro autista, adultos mayores y animales.