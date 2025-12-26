Una niña de 2 años murió ahogada en Brasil tras caer de cabeza dentro de un balde con agua en un accidente doméstico, informaron fuentes policiales y medios locales. El hecho ocurrió en el contexto de un descuido momentáneo en el que la menor se encontraba en el patio de una vivienda.

El incidente se produjo cuando la niña, que jugaba cerca de un balde con agua, perdió el equilibrio y cayó con la parte superior del cuerpo dentro del recipiente, quedando incapaz de salir por sus propios medios y sumergiéndose de manera fatal.

Al tomar conocimiento de lo ocurrido, familiares y vecinos trataron de asistir a la niña y la trasladaron rápidamente a un centro de salud cercano, donde los profesionales intentaron reanimarla sin éxito debido al tiempo transcurrido bajo el agua.

Las autoridades locales, que investigan el accidente, remarcaron que se trató de un trágico episodio accidental, sin indicios de intervención de terceros, aunque señalaron la importancia de tomar precauciones estrictas en el hogar para evitar que elementos cotidianos como recipientes con líquido representen un peligro para los niños pequeños.

Familiares, vecinos y miembros de la comunidad expresaron su consternación por el suceso, que recuerda los riesgos que corren los menores cuando quedan momentáneamente sin supervisión en ambientes donde hay objetos con líquido que pueden convertirse en trampas mortales.

Este tipo de accidente doméstico, aunque infrecuente, destaca la necesidad de reforzar la supervisión continua de los niños y la eliminación de posibles zonas de riesgo dentro del hogar para garantizar su seguridad.