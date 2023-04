Gustavo Armando "el Rocky" Herrera (52) es un peligroso delincuente de San Juan que en su abultado prontuario señaló que cometió diversos delitos por los que recibió varias condenas. Sin embargo, este viernes quedó en la historia del Fuero Especial de Flagrancia por la dura pena que recibió. El hombre pasará 37 años y 2 meses encerrado en el Servicio Penitenciario Provincial, debido a la unificación de las condenas anteriores que tenía, más la actual.

La fiscal Yanina Galante reveló algunos detalles del juicio abreviado al que se sometió Herrera. "Efectivamente, se trata de la condena más alta en la historia de Flagrancia. Herrera fue imputado por el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego apta para el disparo. Los peritos determinaron que el revólver tenía municiones", aseguró la fiscal.

Esto se debe a que en su planilla prontuarial, “el Rocky” tenía varios delitos contra la propiedad. De hecho, anteriormente esas condenas fueron unificadas y la última fue de 29 años y 2 meses. Por este motivo, la Fiscalía solicitó 8 años, más la unificación con los 29 años con fecha de cumplimiento en el 2028. “Herrera tenía salidas transitorias y se fugó, por eso el Juzgado de Ejecución se las revocó y ordenaron su captura", agregó la fiscal.

De acuerdo a las palabras de Galante, el ahora condenado que deberá pasar 37 años en el Penal de Chimbas reconoció el hecho. Además, sabía de todos sus derechos y no quiso pasar por un proceso penal, es decir, un juicio. “Quiso abreviar porque consideró que era lo mejor para él. ‘Ya estoy jugado’, fueron sus palabras textuales", agregó.

"Yo fui, yo lo cometí", aseguró Herrera al momento de llegar al acuerdo entre su defensa y el Ministerio Público Fiscal.

Cabe destacar que “Rocky” había sido detenido en la mañana del día sábado 18 de marzo, cuando estaba acompañado de otro ladrón y subieron a un remis de la empresa Oeste, en inmediaciones de calle Guayaquil y Vidart, en Rawson, con destino a la Villa Santa Anita, en Rivadavia.

Una vez que llegaron a la calle Catamarca, los sujetos le pidieron al remisero que detenga la marcha en la villa mencionada y uno de los ocupantes del vehículo tomó al conductor con el antebrazo y desde el asiento de atrás lo apuntó con un arma de fuego. Luego le dijo: "Quedate quietito, dame todo lo que tenés si no te mato, cortita. No me mirés a la cara, no lo mires a él".

El otro delincuente comenzó a guardar en una mochila, que era del remisero, todo tipo de objetos, entre ellos una riñonera color negra con $500, documentos personales, un par de zapatillas marca Adidas y un celular Samsung A10 y las llaves del auto. Una vez que sustrajeron todos los efectos personales mencionados, se bajaron del remis y se dieron a la fuga, previamente le exigieron que se quedara agachado en el asiento y no los mirara.

Cuando cerraron las puertas del rodado, la víctima se incorporó y observó que los ladrones se dirigían por calle Catamarca hacia calle Güemes, perdiéndolos de vista después de seguido por unos 200 metros. En el lugar del hecho quedo el remis estacionado, pidió ayuda a vecina cercana y dio aviso al 911, describiendo características físicas y de vestimenta de los autores del robo.

A los pocos minutos llegaron efectivos de la Policía de San Juan y a través de un llamado que el damnificado realizó a la empresa Remis Oeste, por la aplicación Taxi Nube lograron rastrear su teléfono vía GPS, que estaba en calle San Luis y Güemes.

Con esta información, los efectivos recorrieron la zona y con colaboración del Cisem 911, dan con que en un domicilio de calle San Luis hay dos hombres en el fondo y los mismos portaban efectos de un hecho delictivo. El personal policial ingresó al domicilio y en el fondo observaron a los dos sujetos, quienes huyeron ante la presencia de los efectivos y tras una breve persecución, logran aprehenderlos en el domicilio colindante. Todo ocurrió en la Villa Santa Anita. Al momento de la requisa, se le halló a Herrera, un arma de fuego en el interior de la riñonera que había sido sustraída minutos antes.

Herrera es una persona sobre quien ya pesan varias causas y condenas anteriores, siete en total. Cuando alguien pasa por este tipo de circunstancias no tiene sentido que atraviese un proceso penal. "Se trata de una persona que desde muy joven viene cometiendo delitos", aseguró la funcionaria judicial.

Ante la pregunta que, si debido a su edad pasará el resto de su vida en prisión, la fiscal dijo que "eso lo determinará el Juzgado de Ejecución, quien es el encargado del cómputo de las penas. No sé si en su momento tenga el beneficio de salidas transitorias, creo que será difícil teniendo en cuenta los antecedentes. Tuvo beneficios, sin embargo, las desaprovechó", cerró.