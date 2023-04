Un hombre fue condenado a ocho años de prisión por el delito de encubrimiento y como es reincidente se le sumaron condenas anteriores. En este sentido, según trascendió, tenía una condena previa de 29 años y dos meses, y con la unificación de penas su sentencia quedó en 37 años y ocho meses de prisión. Se trata de Gustavo Armando Herrera, quien estaba acompañado de Marcelo Javier Guajardo, quien también fue condenado, pero a la pena de dos años de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de Encubrimiento.

En la mañana del día sábado 18 de marzo, antes de las 9 de la mañana, dos hombres subieron a un remis de la empresa Oeste, en inmediaciones de calle Guayaquil y Vidart, en Rawson, con destino a la Villa Santa Anita, en Rivadavia. Una vez que llegaron a la calle Catamarca, los sujetos le pidieron al remisero que detenga la marcha en la villa mencionada y allí, uno de los ocupantes del vehículo lo tomó al conductor con el antebrazo y desde el asiento de atrás lo apuntó con un arma de fuego y le dijo: "Quedate quietito, dame todo lo que tenés si no te mato, cortita. No me mirés a la cara, no lo mires a él".

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

El otro delincuente comenzó a guardar en una mochila, que era del remisero, todo tipo de objetos, entre ellos una riñonera color negra con $500, documentos personales, un par de zapatillas marca Adidas y un celular Samsung A10 y las llaves del auto. Una vez que sustrajeron todos los efectos personales mencionados, se bajaron del remis y se dieron a la fuga, previo exigirle que se quedara agachado en el asiento y no los mirara.

Cuando cerraron las puertas del rodado, el damnificado se incorporó y observó que los ladrones se dirigían por calle Catamarca hacia calle Güemes, perdiéndolos de vista después de seguido por unos 200 metros. En el lugar del hecho quedo el remis estacionado, pidió ayuda a vecina cercana y dio aviso al 911, describiendo características físicas y de vestimenta de los autores del robo.

A los pocos minutos llegaron efectivos de la Policía de San Juan y a través de un llamado que el damnificado realizó a la empresa Remis Oeste, por la aplicación Taxi Nube lograron rastrear su teléfono vía GPS, que estaba en calle San Luis y Güemes.

Con esta información, los Policías recorrieron la zona y con colaboración del Cisem 911, dan con que en un domicilio de calle San Luis hay dos hombres en el fondo y los mismos portaban efectos de un hecho delictivo. El personal policial ingresó al domicilio y en el fondo observaron a los dos sujetos, quienes huyen ante la presencia de los efectivos y tras una breve persecución, logran aprehenderlos en el domicilio colindante. Todo ocurrió en la Villa Santa Anita. Al momento de la requisa, se le halló a Herrera, un arma de fuego en el interior de la riñonera que había sido sustraída minutos antes.

Publicidad

Tras esto, los hombres fueron puestos a disposición de la Justicia y finalmente fueron condenados por Flagrancia, siendo Herrera quien recibiera la pena más grande: una sentencia de ocho años de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego apta para el disparo. Por unificación de penas con condena anterior de 29 años y dos meses, totalizó una pena única de 37 años y dos meses de prisión efectiva.

En tanto, Guajardo fue sentenciado a dos años de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de Encubrimiento. Cabe resaltar que aun la tarea investigativa no dio por finalizada, ya que se investiga la participación de una tercera persona.

El prontuario de Herrera es amplio. En su haber cuenta con siete condenas y una pena única de más de 29 años de prisión por diversas causas entre ellas robo a mano armada y tentativa de homicidio, y hurto agravado por escalamiento. Además, participó en la famosa gran fuga del penal de Chimbas del 23 de noviembre de 1999. Herrera fue uno de los 26 presos que tomaron rehenes a periodistas, un juez y dos funcionarios penitenciarios y que después fugaron fuertemente armados en dos vehículos.