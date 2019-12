Condenan a un hombre a prisión perpetua por el femicidio de su ex novia en La Plata

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Un hombre fue condenado hoy a la pena de prisión perpetua, acusado de haber asesinado de dos balazos por la espalda a su ex novia adolescente, Lucía Ríos Muller (16), frente a la vivienda de un familiar en el 2016 en la ciudad de La Plata, informaron fuentes judiciales.



El fallo fue dictado esta mañana por el Tribunal Oral Criminal I de La Plata, que condenó a prisión perpetua a Gustavo Arzamendia (31) por el delito de "homicidio triplemente calificado por el uso de armas, por la relación de pareja y por ser cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género (femicidio)".



La sentencia coincidió con el pedido de la fiscal del juicio, Leyla Aguilar, quien en su alegato solicitó la prisión perpetua para Arzamendia por el crimen de Ríos Muller, que al momento del hecho tenía 12 años menos que el condenado y era alumna del Liceo Víctor Mercante de la Universidad Nacional de La Plata.



"Que quede claro que Arzamendía mató a Lucía por ser mujer", afirmó la fiscal durante su alegato, quien describió ante el tribunal una serie de episodios de violencia física y psicológica que sufrió Lucía y otra ex pareja del acusado.



Por su parte, Sofía Caravelos, una de las abogadas de la familia de la víctima, también había pedido una condena de prisión perpetua y destacó que Arzamendia tenía una "idea de pertenencia" sobre la estudiante, a quien le exigía que abandonara la escuela y se dedicara a labores hogareñas.



Finalmente, la defensa del acusado sostuvo que no existían denuncias por violencia de género de parte de la adolescente, por lo que pidió que sea condenado por homicidio simple.



Esta tarde, la abogada querellante dijo a Télam estar "conforme” con la sentencia del Tribunal platense “porque la justicia estuvo a la altura de las circunstancias para catalogar esta muerte en el marco de un femicidio”.



“Esta no es una muerte más, es una muerte en un contexto de violencia de género y si bien la sensación que queda nunca es agradable porque una condena no resuelve esa violencia estructural, estamos conforme en que la justicia llame a las cosas por su nombre”, graficó.



El hecho ocurrió el 16 de septiembre de 2016 cuando Arzamendía se presentó en la casa de la estudiante, ubicada en la localidad platense de Melchor Romero.



Lucía había sido pareja del hombre y había convivido un año con él, pero tras separarse volvió a la casa familiar, adonde Arzamendia fue a buscarla ese día con intenciones de convencerla de retomar la relación.



De acuerdo a lo que se determinó en el debate oral, la adolescente aceptó salir a la vereda a hablar con su ex, pero le repitió que no quería volver con él, tras lo cual se despidió.



Cuando se dio vuelta para reingresar a su casa, la joven recibió dos disparos por la espalda, mientras que el ahora condenado escapó.



La adolescente murió en el lugar a pesar de la llegada de los médicos para asistirla, mientras que poco después su ex novio fue detenido por la policía.



Lucía asistía al colegio Liceo Victor Mercante y sus compañeras marcharon hoy hasta las puertas de los tribunales para acompañar a su familia.



De la concentración participó también la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz quien mañana se reunirá con familiares de la adolescente asesinada.