Condenan otra vez a perpetua a los acusados por el crimen por encargo de un abogado

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Cinco hombres fueron condenados hoy por segunda vez a la pena de prisión perpetua por el crimen de Jorge Mantelman, el empleado de un estudio jurídico asesinado por encargo en 2005 en Esteban Echeverría, informaron fuentes judiciales.



El fallo fue dictado por el Tribunal Oral Criminal (TOC) 3 de Lomas de Zamora y si bien todos recibieron la misma condena, uno de ellos deberá cumplir 25 años de cárcel, ya que había sido detenido en España y en su tratado de extradición acordó que no podía recibir una pena superior a esa.



Los cinco hombres fueron condenados por el delito de "homicidio calificado por promesa remuneratoria con el concurso premeditado de dos o más personas", pero Pablo Mattano, Walter Isla, Jorge Leiva y Luis Duré deberán cumplir la pena de prisión perpetua, y José De Marco, 25 años.



"Es un alivio que los hayan condenado, después del primer juicio continuamos con nuestras vidas hasta que nos enteramos que se tenía que hacer otro debate", dijo a Télam Ariel Mantelman, hijo de la víctima.



El veredicto de culpabilidad había sido dictado el martes último por el TOC 3 de Lomas de Zamora, el mismo que había llevado adelante el primer juicio en 2011, en el que los acusados también habían sido condenados.



Durante esa audiencia, los magistrados solo informaron que los acusados fueron hallados culpables y que iban a ser condenados pero faltaba el monto de la pena.



Los jueces coincidieron hoy con la fiscal del juicio, Viviana Giorgi, quien había solicitado que los cinco hombres reciban prisión perpetua.



En tanto, De Marco no conmutará la totalidad de la pena debido a que fue apresado en la localidad española de Calahorra, en el norte del país ibérico, y en su tratado de extradición acordó que no podía recibir una condena superior a los 25 años.



Además de la fiscal Giorgi, el abogado Ricardo Bois, representante de la viuda de Mantelman, había pedido para los cinco acusados la máxima pena mientras que las defensas reclamaron las absoluciones.



"Las pruebas fueron contundentes, teníamos fe en la Justicia y esperábamos que actúe como finalmente ocurrió", dijo Mantelman hijo tras conocerse la sentencia a los homicidas de su padre.



Este es el segundo debate por el que pasó la familia en busca de Justicia, ya que en 2011 se realizó otro en el que los cinco acusados, más un sexto, Luis Salsamendi, un ex cuñado de la víctima que murió en prisión, fueron condenados a prisión perpetua.



Pero ese juicio fue anulado en diciembre de 2018 por la Cámara de Casación bonaerense tras las apelaciones planteadas por las defensas.



"Nosotros seguimos con nuestras vidas adelante y tuvimos que volver a estar en un juicio por el homicidio de mi papá, ni siquiera el Tribunal entendía por qué había sido anulado", aseguró Ariel.



Los camaristas consideraron entonces que el fallo condenatorio tenía "vicios esenciales", ya que no existieron "elementos directos de comprobación".



"Hay elementos de prueba cuyo ensamble fue llevado a cabo anárquicamente, sin que entre ellos pudiese descubrirse un hilo conductor", indicaron los magistrados de Casación al ordenar un nuevo juicio, al que los acusados llegaron detenidos, salvo De Maco, que goza de arresto domiciliario.



La investigación del crimen de Mantelman se inició el 31 de marzo de 2005, cuando el empleado fue encontrado asesinado de un balazo en la cabeza dentro de su Fiat Siena, en la ruta 4 y la calle Espora, de la localidad de Villa Transradio, de Esteban Echeverría, en la zona sudoeste del conurbano.



A partir del análisis de los llamados telefónicas y de declaraciones de testigos, los imputados fueron detenidos entre abril y junio de 2007 acusados de haber cometido el crimen por encargo de su ex cuñado, con quien tenía problemas por una deuda.