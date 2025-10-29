La Justicia condenó a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo a Facundo David Nievas, excapataz general de la Municipalidad de Angaco, por el delito de peculado. Además, la jueza Mónica Lucero dispuso su inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos, al considerar probada su responsabilidad en la utilización indebida de recursos municipales para beneficio personal.

Al cierre del juicio oral y público desarrollado en el marco del legajo caratulado “Actuaciones investigativas por denuncia formulada por la Municipalidad de Angaco”. La causa surgió tras una denuncia presentada por el propio municipio, que detectó irregularidades vinculadas al uso de maquinaria y materiales públicos en un loteo privado perteneciente al imputado.

Según la investigación llevada adelante por la UFI a cargo del fiscal Sebastián Gómez, junto a los ayudantes fiscales Adrián Elizondo y Agostina Pérez, Nievas habría montado una conexión paralela y clandestina desde la red de agua potable municipal hacia un terreno de su propiedad. Para concretar esta maniobra, habría utilizado herramientas, cañerías, vehículos y personal del municipio entre los años 2019 y 2023, período en el que se desempeñó como capataz general y empleado de planta permanente.

La fiscalía acreditó que el acusado abusó de su posición dentro del área operativa comunal para disponer de bienes públicos con fines particulares, lo que encuadra en el delito de peculado, previsto en el artículo 261 del Código Penal. Durante el debate, se incorporó abundante prueba documental, fotografías, registros de trabajo y testimonios de empleados municipales que confirmaron el uso de recursos del Estado en beneficio del exfuncionario.

El Ministerio Público Fiscal había solicitado una condena de cinco años de prisión efectiva e inhabilitación absoluta para ocupar cargos públicos, basándose en la gravedad del hecho y el perjuicio económico al Estado. Finalmente, la magistrada Lucero impuso una pena de cuatro años de prisión y ordenó la inmediata detención de Nievas, quien fue alojado en la Comisaría 20ª hasta que la sentencia quede firme.

La decisión judicial marca un precedente en materia de corrupción administrativa a nivel municipal en la provincia. Desde la fiscalía destacaron la importancia del fallo y remarcaron que este tipo de maniobras afecta directamente a los recursos destinados a los vecinos.

Por su parte, fuentes judiciales confirmaron que la investigación continuará para determinar si existieron otros partícipes en la maniobra denunciada, o si hubo omisiones por parte de funcionarios jerárquicos. Mientras tanto, el condenado permanecerá bajo custodia policial a la espera de la confirmación de la sentencia por parte de la Cámara Penal.