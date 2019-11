Condenas de 2 años de prisión en suspenso a dirigentes por incidentes en frigorífico

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Tres hombres, uno de ellos ex presidente de un frigorífico de Bahía Blanca que funciona como cooperativa, fueron condenados a penas de 2 años de prisión condicional en el marco de una causa por incidentes durante un intento de ocupación por la fuerza ocurridos el 17 de noviembre de 2015, informaron hoy fuentes judiciales.



Se trata de Enrique Garaggiola, ex presidente del frigorífico Incob (Industria de la Carne Obrera), su hijo Ezequiel y otro trabajador identificado como Reynaldo Hernández, condenados a penas de entre 2 años y 2 años y medio de prisión, respectivamente.



Las fuentes señalaron que "Garaggiola fue condenado hoy por la jueza en lo Correccional Mercedes Rico a la pena de 2 años de prisión condicional por lesiones graves, a su hijo a 2 años por uso de armas, mientras que a Hernández le dieron 2 años y 6 meses por el delito de abuso de armas".



"Estas tres personas no irán presas pero deberán cumplir ciertas reglas de conducta como fijar domicilio y concurrir al Patronato de Liberados, entre otras medidas", agregaron.



Los episodios ocurrieron el 17 de noviembre de 2015 pasadas las 10.30 en el predio que el frigorífico Incob posee en el kilómetro 693 de la ruta nacional 3.



Según la investigación judicial, "cuando se encontraba personal llevando a cabo sus funciones en la planta del frigorífico se acercó al lugar otro grupo de personas, que comenzaron a agredirlos con piedras, palos y hasta con varios disparos efectuados con armas de fuego".



Indicaron los voceros que "el enfrentamiento se debió por un conflicto interno que mantenían los trabajadores con el fin de llevar a cabo un recambio entre las autoridades de la cooperativa, entre los que se encontraba su presidente, Enrique Garaggiola".