Confirman procesamiento a ex funcionarios de Yacimientos Carboníferos Río Turbio

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La Cámara Federal porteña confirmó hoy el procesamiento por supuestas negociaciones incompatibles con la función pública para el ex coordinador de Yacimientos Carboníferos Rio Turbio, Miguel Angel Larregina, y otro ex funcionario, Martín Ramos.



La decisión se tomó en una causa que investiga la compra supuestamente irregular de miles de botellas de vino a una Bodega vinculada a Ramos, yerno del detenido ex ministro de Planificación Julio De Vido, según la resolución de la sala segunda del Tribunal de Apelaciones a la que accedió Télam.



Ambos habían sido procesados por el juez federal Luis Rodríguez y, ahora, los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia confirmaron esta decisión por las presuntas "irregularidades que rodearon la contratación con la firma Bodega del Desierto SA".



"En lo que atañe a los trámites que culminaron con las compras a Bodega del Desierto SA, existen elementos que permiten sostener que ello obedeció concretamente al vínculo que Ramos -funcionario de YCRT- tenía con la empresa", sostuvieron los camaristas.



Los jueces advirtieron que "aún soslayando lo manifestado por el nombrado en punto a que comunicó dicha circunstancia a Larregina para que "lo tuvieran en cuenta", es de mencionar que pocos días después de su ingreso formal a Bodega del Desierto SA en agosto de 2013, YCRT efectuó las primeras adquisiciones"



Para la Cámara "ha quedado objetivamente acreditado" que Ramos "prestó funciones como Subgerente de Recursos Humanos



entre el 15 de septiembre de 2010 y el 25 de agosto de 2014, fecha en que



fue designado asesor del interventor, siendo dispuesto su traslado a la



Delegación Buenos Aires el 16 de noviembre de 2015".



" Es de mencionar



que Ramos había pasado a planta permanente el 11 de enero de 2013 y que



desde el 1 de agosto de 2013 estuvo de licencia sin goce de sueldo por



períodos que se fueron renovando", agregó el fallo.



Según informes de Bodega del Desierto SA, Ramos "estuvo a cargo del área ventas



corporativas de la empresa entre el 8 de agosto de 2013 y el 1 de diciembre



de 2015".



"Las constancias recabadas durante la instrucción de la causa dan



cuenta que, durante los años 2013 y 2014, YCRT realizó con esta última



diversas operaciones", entre ellas la compra el 1 de noviembre de 2013 de tres mil botellas de vino blanco y tres mil de tinto para agregar a cajas navideñas, una operación aprobada por Larregina.



El 9 de diciembre de 2013 "Larregina emitió dos



ordenes de compra por quinientas botellas de vino blanco y quinientas



botellas de vino tinto protocolares en alusión a los 70 años del Yacimiento"



Posteriormente, el 10 de abril de 2014, otra procesada en el caso, Marta Perez, habría solicitado a Larregina la adquisición de 2800 botellas de vino tinto para regalar a empleados por el día del padre, siempre a la misma bodega y para fin de año hubo otra compra de 3500 botellas de tinto y otras tantas de vino blanco.



Sobre Ramos, la Cámara Federal porteña sostuvo que hay pruebas que "acreditan que el nombrado -quien, si bien se encontraba de licencia, seguía siendo



funcionario de ese organismo- no sólo retiró los cheques: en las copias de



los remitos obrantes a fs. 279 y 285 del expediente citado se encuentra



consignado al pie de las mismas "vendedor: Martin Ramos"".



Los camaristas revocaron sin embargo otra parte del procesamiento, vinculado a supuestos delitos cometidos por Ramos cuando dejó su cargo público y se llevó consigo todos los muebles y electrodomésticos con que había equipado su vivienda en Rio Turbio, pagados con fondos de YCRT.



Irurzun y Bruglia dispusieron la falta de mérito por este delito vinculado al mobiliario, "defraudación en perjuicio de la administración pública por retención indebida" y dispusieron profundizar esta parte de la investigación.



El Tribunal admitió un argumento de su defensa, vinculado a que en el contrato de Trabajo no surge de manera "inequívoca" la obligación de restituir el mobiliario pagado por YCRT: sofás, modulares, sillas, televisor, home teatre, lavarropas, heladera, aspiradora, ollas, sartenes, cubiertos, copas, blanco y mantelería.



Pero "también es cierto que tampoco logra advertirse bajo qué amparo normativo YCRT pagó por los bienes que Ramos adquirió para equipar su vivienda, siendo que ni la lectura integral del contrato ni lo informado logran despejar tal interrogante".



Por eso dispusieron la falta de mérito y profundizar la pesquisa en este aspecto.



Sobre Larregina y Perez, también ex funcionaria de YCRT, el Tribunal de Apelaciones concluyó que "al contratar la provisión de los elementos y servicios incluidos en la



imputación, dejaron de lado el interés de la administración pública que en



ellos se representaba y, a soslayo del regular proceso de compras, habrían



actuado con la finalidad de beneficiar a las empresas aludidas"·.



Estos dos ex funcionarios quedaron procesados por las presuntas irregularidades en la compra de los vinos y también por diversas contrataciones realizadas con



otra empresa, "Quinta Pata SRL", "entre las que se encuentran la elaboración de un



Masterplan de Comunicación, la realización de servicios de diseño de



brochure, gráfico, video y registro fotográfico para el stand de YCRT en el



Hotel Patagonia".



En la causa se cuestionó la contratación de "un servicio de adaptación y ajuste de juego interactivo y nuevo diseño de trivia en el stand en Tecnópolis; un servicio de diseño de folletería para la difusión de la imagen de la empresa y del proyecto



Minero, entre otras".