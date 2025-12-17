La muerte de un suboficial del Ejército Argentino generó conmoción este miércoles en la provincia de Corrientes y en la comunidad deportiva local. Juan Javier Pereyra fue hallado sin vida durante la madrugada en las instalaciones del Centro de Educación Operacional (CEO), ubicado en la ciudad de Monte Caseros.

Tras el hallazgo, se dio inmediata intervención a las autoridades judiciales y se activaron los protocolos correspondientes. Por tratarse de una unidad militar, la investigación quedó a cargo de la Gendarmería Nacional, que trabaja en la recolección de pruebas y pericias para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

De acuerdo a las primeras informaciones, el caso se maneja bajo un fuerte hermetismo. No obstante, fuentes vinculadas a la investigación señalaron que la principal hipótesis apunta a un suicidio, presuntamente relacionado con una situación personal compleja, atravesada por dificultades económicas, según consignó el medio local Radio Mega.

Juan Javier Pereyra tenía una amplia trayectoria dentro del Ejército Argentino y, además, contaba con un perfil público destacado fuera del ámbito castrense. Era un reconocido atleta de élite en la región, con participación en numerosas maratones de alcance regional, nacional e internacional, en las que representó a Corrientes y obtuvo importantes resultados deportivos.

La noticia provocó una fuerte repercusión en redes sociales, donde compañeros de armas, atletas y allegados expresaron su dolor y destacaron su disciplina, compromiso y calidad humana. En las próximas horas se realizarán las diligencias forenses de rigor, que permitirán confirmar oficialmente la causa de la muerte mientras continúa la investigación judicial.