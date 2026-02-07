Ian Moche pidió a Diputados que sancionen o expulsen a Lilia Lemoine por atacarlo

Ian Moche, un niño activista de 12 años y representante del colectivo de discapacidad, presentó este viernes un pedido formal ante la Cámara de Diputados para que se sancione o incluso se expulse a la diputada nacional Lilia Lemoine, de La Libertad Avanza.

La solicitud surge a raíz de los comentarios realizados por la legisladora, quien acusó al menor de “actuar como autista” y cuestionó la salud mental de su madre, Marlene Spesso, asegurando que “no estaba bien de la cabeza”.

Publicidad

El pedido de Moche, que fue acompañado por su abogado Andrés Gil Domínguez, apunta a que la Cámara evalúe la “inhabilidad moral” de Lemoine para ocupar su cargo. Gil Domínguez destacó en sus redes sociales: “Ian Moche denunció a la diputada nacional Lilia Lemoine para que la Cámara de Diputados aplique una sanción disciplinaria o la expulse del cuerpo. Ahora los representantes del pueblo tienen la palabra”.

No es la primera vez que el menor se ve involucrado en polémicas con el oficialismo. En septiembre de 2025, el presidente Javier Milei lo mencionó en un tuit señalándolo como parte de una presunta “operación kirchnerista” en contra de su gobierno, lo que derivó en denuncias de hostigamiento y violencia simbólica por parte de los padres de Moche.

Publicidad

La diputada Lemoine fue más directa en sus declaraciones: “Estamos en una sociedad hipócrita, en la que una señora puede lucrar con un hijo menor de edad y llevarlo a los medios haciéndolo actuar de autista”. Consultada por los medios sobre el pedido de sanción, la legisladora no brindó declaraciones hasta el momento.

Por su parte, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, expresó su apoyo al menor y destacó la importancia de la inclusión: “En este tiempo en el que el Presidente descarga toda su crueldad sobre los más vulnerables, asumimos el compromiso de trabajar por la plena inclusión de las personas con discapacidad. Una comunidad más empática e inclusiva se construye con ejemplos como el de Ian”.

Publicidad

La solicitud de sanción de Ian Moche será evaluada en los próximos días por la Cámara de Diputados, mientras la polémica mantiene en debate la responsabilidad ética y política de los legisladores frente a sus declaraciones públicas, especialmente cuando involucran a menores de edad.