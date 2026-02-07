En la madrugada del viernes 6 de febrero, Rawson fue escenario de un robo frustrado que terminó con dos hombres detenidos. Según informaron fuentes policiales de la Comisaría 24ª, los acusados, identificados como Castro, de 28 años, y Páez, de 36, intentaron sustraer objetos de una vivienda ubicada en calle Alma Fuerte.

La víctima, una mujer de 28 años, se percató del faltante de una garrafa de 10 kg color violeta y otros efectos de su propiedad. Al salir a la vereda, sorprendió a los sospechosos con los objetos en su poder. Sin dudarlo, comenzó a perseguirlos mientras estos se dirigían hacia el este y cruzaban el conector sur, intentando escapar.

Durante la huida, los hombres ingresaron a una vivienda precaria, dejando la garrafa tirada en la calle. Alertada por la situación, la policía intervino rápidamente, logrando detener a ambos y recuperar la totalidad de los bienes sustraídos.

Los detenidos quedaron a disposición de la UFI Flagrancia, mientras que la investigación continúa para determinar si hubo participación de terceros o antecedentes penales. El hecho generó conmoción en el barrio, donde los vecinos destacaron la rápida reacción de la víctima y la intervención policial.