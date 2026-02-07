Un caso impactante conmociona a la provincia de Santa Fe. Un camionero, que viajó hasta la localidad de Villa Ana por trabajo, denunció haber sido abusado sexualmente por cinco hombres que habían sido sus compañeros de trabajo.

Según consta en la denuncia, tras viajar a Villa Ana, departamento de General Obligado, el camionero denunció haber sido abusado sexualmente por cinco hombres con los que había trabajado durante la temporada de cosecha. El hecho ocurrió el 24 de enero, cuando la víctima fue interceptada por el grupo a 200 metros de la ruta provincial 32, obligándolo a descender del vehículo a punta de cuchillo y amenazas.

De acuerdo a los detalles, los agresores le provocaron lesiones anales y simularon cortarle el pene con un cuchillo. Además, filmaron el ataque, y los registros audiovisuales fueron recuperados por la fiscalía como prueba del delito.

Tras varias investigaciones y procedimientos, cuatro de los acusados —Diego M., Diego B., Jorge S. y Enrique S.— fueron detenidos por orden de la jueza penal Natalia Palud, mientras que el quinto implicado, Mariano B., fue arrestado el 1 de febrero.

El fiscal Valentín Herenú formalizó la imputación por abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por la participación de varias personas y el uso de un arma. La investigación quedó luego a cargo del fiscal Norberto Ríos, quien continuará con la consolidación de la acusación.