El Ministerio de Educación de San Juan amplió la oferta de Educación Superior con nuevas cohortes de profesorados y tecnicaturas, en respuesta a las necesidades formativas y productivas de la provincia.

La apertura incluye carreras estratégicas en los departamentos de Capital, Caucete, Angaco y San Martín, orientadas a la formación docente, turismo, minería, software, enología y energías renovables.

La ministra de Educación, Silvia Fuentes, destacó que “estas nuevas cohortes buscan reforzar el acceso a educación superior gratuita y de calidad, promoviendo mayores oportunidades de formación y desarrollo para estudiantes de distintos departamentos”.

Las inscripciones se abrirán a partir del 18 de febrero y se podrán realizar en los turnos tarde o vespertino, según cada institución. Entre las opciones disponibles se encuentran:

Escuela Normal Superior Sarmiento (Capital): Profesorado en Lengua. Escuela Normal Superior General Manuel Belgrano (Caucete): Tecnicatura Superior en Prospección y Exploración Minera; Tecnicatura Superior en Turismo, Guía y Hotelería. Centro Educativo de Nivel Terciario Nº 18 (Capital): Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software. Instituto Superior Técnico Profesional en Enología e Industrias Frutihortícolas Anexo Caucete: Tecnicatura Superior en Enología. Instituto Superior Técnico de San Martín Anexo San Isidro: Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software. Instituto Superior Técnico de Angaco: Tecnicatura Superior en Gestión de Energías Renovables.

Para más información, los interesados pueden acercarse a las instituciones correspondientes o consultar directamente en el Ministerio de Educación de San Juan.