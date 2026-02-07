Publicidad
Publicidad

Sociedad > Oficios en auge

Trabajos que pagan hasta $4.000.000 sin estudios universitarios

El mercado laboral prioriza habilidades, experiencia y competencias blandas. Conocé los puestos más buscados y sus sueldos. 

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
El mercado laboral prioriza habilidades y experiencia por encima de títulos universitarios.

En el contexto laboral argentino, cada vez más empresas valoran las habilidades prácticas y la experiencia por encima del título universitario. Según la consultora Randstad, el secundario completo sigue siendo un requisito mínimo, pero lo que realmente define la empleabilidad son las competencias, la actitud y la capacidad de adaptarse al trabajo en equipo.

Perfiles técnicos y roles comerciales son los más buscados. La demanda supera ampliamente la oferta, especialmente en áreas como programación, ciberseguridad, logística, oficios industriales y ventas. “Los títulos no garantizan la contratación. Lo que se busca es formación práctica, especialización y habilidades blandas”, explicó Germán Ruiz, director de Outsourcing de Randstad.

Publicidad

Entre los trabajos mejor remunerados sin título universitario se destacan:

  • Desarrollador Full Stack: ingresos entre $1.800.000 y $3.500.000.
  • Especialistas en Ciberseguridad y Datos: desde $2.000.000.
  • Empleado Bancario: sueldos iniciales por encima de $2.000.000.
  • Operarios especializados / Técnicos: entre $1.200.000 y $2.500.000 según convenio.
  • APM (Agente de Propaganda Médica): hasta $4.000.000 con incentivos.
  • Instrumentador Quirúrgico (IQ): alrededor de $3.000.000 iniciales.

Otros puestos en alta demanda incluyen técnicos de mantenimiento, soldadores, plomeros y representantes comerciales, donde se prioriza la experiencia y los resultados sobre la formación académica.

El 68% de las empresas afirma tener dificultades para cubrir estos cargos por la falta de talento calificado. En este escenario, quienes combinan habilidades técnicas, competencias blandas y capacidad de aprendizaje continuo se convierten en los perfiles más codiciados del mercado laboral

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS