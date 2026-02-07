En el contexto laboral argentino, cada vez más empresas valoran las habilidades prácticas y la experiencia por encima del título universitario. Según la consultora Randstad, el secundario completo sigue siendo un requisito mínimo, pero lo que realmente define la empleabilidad son las competencias, la actitud y la capacidad de adaptarse al trabajo en equipo.

Perfiles técnicos y roles comerciales son los más buscados. La demanda supera ampliamente la oferta, especialmente en áreas como programación, ciberseguridad, logística, oficios industriales y ventas. “Los títulos no garantizan la contratación. Lo que se busca es formación práctica, especialización y habilidades blandas”, explicó Germán Ruiz, director de Outsourcing de Randstad.

Entre los trabajos mejor remunerados sin título universitario se destacan:

Desarrollador Full Stack: ingresos entre $1.800.000 y $3.500.000.

ingresos entre $1.800.000 y $3.500.000. Especialistas en Ciberseguridad y Datos: desde $2.000.000.

desde $2.000.000. Empleado Bancario: sueldos iniciales por encima de $2.000.000.

sueldos iniciales por encima de $2.000.000. Operarios especializados / Técnicos: entre $1.200.000 y $2.500.000 según convenio.

entre $1.200.000 y $2.500.000 según convenio. APM (Agente de Propaganda Médica): hasta $4.000.000 con incentivos.

hasta $4.000.000 con incentivos. Instrumentador Quirúrgico (IQ): alrededor de $3.000.000 iniciales.

Otros puestos en alta demanda incluyen técnicos de mantenimiento, soldadores, plomeros y representantes comerciales, donde se prioriza la experiencia y los resultados sobre la formación académica.

El 68% de las empresas afirma tener dificultades para cubrir estos cargos por la falta de talento calificado. En este escenario, quienes combinan habilidades técnicas, competencias blandas y capacidad de aprendizaje continuo se convierten en los perfiles más codiciados del mercado laboral