En la madrugada del viernes, dos hermanas fueron brutalmente atacadas mientras caminaban por la vía pública en Capital. Ana Paula Bajinay, de 18 años, y su hermana D.L.B., de 17, sufrieron golpes y amenazas con un cuchillo, que afortunadamente no llegó a causar heridas graves.

De acuerdo a fuentes policiales, el hecho ocurrió en la intersección de calles Mendoza y Mary O’Graham. Por razones que se investigan, y que podrían estar relacionadas con conflictos previos, las agresoras iniciaron una discusión que rápidamente derivó en violencia física.

Según la denuncia presentada en la Comisaría 2ª, las atacantes fueron identificadas como María y Rosa Gutiérrez. Durante el episodio, la menor sufrió arañazos en el cuello mientras Rosa intentaba intimidarlas con un cuchillo.

Tras la agresión, las responsables huyeron del lugar. La policía de Capital activó un operativo de búsqueda y la causa quedó a cargo de la UFI Genérica, que continúa investigando el caso para dar con las agresoras.