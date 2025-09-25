Conmoción en el atletismo: fallece la maratonista etíope Shewarge Alene a los 30 años

El mundo del atletismo se encuentra de luto tras la trágica noticia del fallecimiento de la maratonista etíope Shewarge Alene. La deportista, de 30 años, murió después de desvanecerse durante una sesión de entrenamiento cerca de la capital, Addis Abeba. A pesar de los esfuerzos del personal médico que la atendió en un hospital cercano, no se pudo salvar su vida. La confirmación del deceso provino de la cuenta oficial del Maratón de Estocolmo, evento que la atleta había ganado en mayo.

La carrera de Shewarge Alene estaba en un momento estelar. Apenas cuatro meses antes, había logrado una victoria prestigiosa en Suecia que consolidó su reputación en el circuito de larga distancia. El perfil de la maratón sueca compartió la noticia con un mensaje emotivo: “Con profunda tristeza recibimos la noticia del fallecimiento de Shewarge Alene, ganadora del Maratón de Estocolmo adidas 2025. Shewarge Alene se sintió mal durante un entrenamiento y fue trasladada al hospital, donde lamentablemente no pudieron salvarle la vida. Tenía 30 años. Acompañamos a su familia y seres queridos”.

El historial de la corredora es impresionante, con 12 victorias en 27 carreras profesionales. Fue una figura habitual en los podios de maratones en países como Turquía, Chile, España y México, donde vivió por varias temporadas. Su talento y perseverancia la llevaron a alcanzar su mejor marca personal a principios de 2025 en el Maratón Tata Mumbai, con un tiempo de 2:29:34. Este récord fue un preludio de su última gran victoria en Estocolmo, donde se impuso con un registro de 2:30:38, demostrando su consistencia y capacidad de adaptación.

Conmoción en el atletismo por la pérdida de Shewarge Alene

Quienes la conocieron la describen como una persona de espíritu generoso y gran disciplina. Compañeros y entrenadores la recuerdan como una atleta decidida que siempre animaba a los demás. Su filosofía de vida, resumida en su biografía de redes sociales, refleja su profunda fe: “Dios nunca llega temprano. Dios nunca llega tarde. ¡Dios siempre llega justo a tiempo! Amén, me encanta el deporte”. Además, protagonizó un memorable episodio en 2010 cuando, tras pedir prestados unos zapatos, estableció un récord en la Mount Washington Road Race.

Shewarge Alene había estado alternando estancias en Nueva York y México, antes de regresar a su país natal a principios de este año para continuar con su preparación. De acuerdo con la organización sueca, la atleta comenzó a sentirse indispuesta y agotada poco antes de la tragedia. Hasta el momento, las autoridades deportivas no han divulgado la causa exacta de su fallecimiento.