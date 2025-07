Conor McGregor acelera su regreso a UFC: “Voy a provocar mucho daño”

El reconocido luchador irlandés Conor McGregor ha puesto en marcha los procedimientos necesarios para regresar al octágono, lo que marcaría su vuelta a la acción tras varios años de inactividad. Con su habitual tono desafiante, McGregor anunció que ya inició su reincorporación al programa antidopaje de UFC, lo que representa el primer paso oficial para competir nuevamente en la liga más prestigiosa de artes marciales mixtas. "Voy a provocar mucho daño", advirtió el ex campeón mundial, dejando claro que su retorno no será silencioso.

El anuncio fue realizado durante una entrevista exclusiva con el medio especializado The Schmo, donde el peleador no solo confirmó su inclusión en el "pool" de control antidopaje, sino que también lanzó un mensaje a sus futuros rivales. “Me están haciendo pruebas. Estoy en la ‘pool’. Pensé que para eso estaban, para saltar y salir, pero he vuelto. Así que prepárense y manténganse preparados”, dijo, evidenciando su determinación por regresar en plena forma.

Más declaraciones de Conor McGregor

McGregor no ocultó sus ambiciones de cara a su próxima aparición. Todo apunta a que pretende protagonizar un evento sin precedentes, al que ya se refirió como "la velada de la Casa Blanca", una función que, según se especula, podría celebrarse el 4 de julio de 2026. La magnitud del evento apunta a una jornada histórica en el calendario de UFC, y su nombre figura como una de las atracciones principales.

La última vez que Conor McGregor se presentó en una pelea oficial fue en julio de 2021, en UFC 264, cuando sufrió una grave fractura en la pierna durante su tercer enfrentamiento contra Dustin Poirier. Aunque se esperaba su regreso en UFC 303, una lesión en el dedo del pie frustró esa posibilidad. Desde entonces, el retorno del irlandés fue solo un rumor hasta esta confirmación que entusiasma a sus seguidores y sacude el mundo del deporte.

Junto con el posible regreso de McGregor, otra leyenda de UFC también podría volver al octágono. Jon "Bones" Jones, quien recientemente había anunciado su retiro, insinuó que podría formar parte de la misma cartelera. “Creo que es emocionante. Muy emocionante. No puedo prometer nada, pero tengo la firme sensación de que estaré en ese evento“, declaró Jones, sugiriendo que la "velada de la Casa Blanca" podría reunir a dos de los nombres más grandes en la historia de las MMA.