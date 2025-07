La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha tomado la decisión de permitir la vuelta del público visitante a las canchas en el país. Sin embargo, esta medida encuentra un panorama particular en San Juan, donde el presidente, Juan Valiente especificó que no están dadas las condiciones para el ingreso de ambas parcialidades, decisión que viene precedida por una serie de episodios violentos en los últimos meses, ocasionados por jugadores, cuerpos técnicos y/o hinchadas.

Experiencia previa y desafíos actuales a pesar de la reciente disposición de la AFA, la Liga Sanjuanina de Fútbol no habilitará el ingreso regular del público visitante en el corto plazo. Además, Juan Valiente explicó en radio Estación Claridad que, si bien la provincia ya ha tenido experiencias de partidos con ambas parcialidades, incluso en este torneo y el año pasado en el Regional Federal Amateur, la situación actual de la infraestructura no lo permite en la mayoría de los casos.

Juan Valiente recordó casos exitosos, como el clásico de zonda en la cancha de Juventud zondina, con las dos hinchadas y transcurrió en paz. Asimismo, las finales en el Estadio San Juan del Bicentenario siempre se disputaron con ambos públicos sin problemas, una tradicional práctica de muchos años. Incluso la reciente final del reducido entre Colón y Peñarol en la cancha de Trinidad se realizó con ambas parcialidades sin incidentes, aunque esto no fue "noticia", sentenció.

La realidad de los estadios sanjuaninos

El principal obstáculo es que no todos los campos de juego están en condiciones de recibir a simpatizantes de dos clubes. Valiente señaló que la operatividad también debe ajustarse. Los problemas radican no solo en la infraestructura del estadio en sí, sino también en los accesos para las parcialidades y cómo llegar hacia el lugar.

Actualmente, solo el Estadio San Juan del Bicentenario cuenta con todas las condiciones de seguridad necesarias para recibir a ambos públicos de forma regular. Otros estadios como el de San Martín, Sportivo Desamparados, Peñarol y Trinidad tienen potencial, pero aún requieren "cuestiones para mejorar". Entre el perfeccionamiento necesario, mencionó el levantamiento de partes del suelo para evitar proyectiles, la reparación de alambrados, y la adecuación de servicios y baños, que en muchos clubes aún no existen o no están en condiciones adecuadas.

Un enfoque caso por caso y proyectos a futuro

La Liga Sanjuanina ya venía analizando de forma particular la habilitación de partidos con los dos públicos, y esta no es una novedad para ellos. Por lo tanto, la respuesta es no autorizar al público visitante de forma continua.

Sin embargo, Valiente aclaró que sí se puede hacer de forma excepcional, armando bien el operativo y teniendo en cuenta las condiciones específicas de cada cancha. Los estadios de Trinidad, Peñarol y Desamparados podrían ser analizadas para estos casos excepcionales, dependiendo del rival y si se puede armar un operativo adecuado.

Los clubes de primera división (20 en total) están trabajando en proyectos de mejora estructural en conjunto con el gobierno provincial. Estos proyectos buscan cubrir necesidades básicas, incluyendo tribunas seguras, accesos independientes y seguros para cada equipo, ingresos para personas con movilidad reducida, y servicios de baños adecuados en cada sector del estadio, además de mejoras en camarines y campos de juego. Algunos clubes como Rivadavia, Peñarol y Del Bono ya están avanzando en la presentación de estos proyectos.