Consejos para automovilistas en las fiestas de fin de año
POR REDACCIÓN
Hace 22 horas
El Ministerio de Gobierno informó un listado de consejos sobre seguridad vial en el marco de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, momentos tradicionales que reúnen a familiares y amistades en encuentros emotivos. Por tanto, esto requiere conciencia y responsabilidad al volante.
Lo que hay que tener en cuenta a la hora de manejar en estas fiestas:
- Antes de salir: planificar la ruta y verificar la documentación del vehículo y las condiciones del tránsito. Asegurarse de tener tiempo suficiente para llegar al destino sin apuro.
- Estado del auto: Un vehículo bien mantenido es un viaje seguro. Es necesario revisar frenos, neumáticos y luces antes de emprender el trayecto. Más consejos para chequear el estado del auto aquí.
- Atención: Conducir con adecuada atención y dominio efectivo del vehículo. Evitar distracciones al volante y respetar tanto los límites de velocidad como las señales de tránsito.
- Seguridad vehicular: Todos los pasajeros del auto deben utilizar elementos de seguridad como cinturón y apoya cabezas. Los niños pequeños deben viajan con Sistemas de Retención Infantil (SRI), que pueden conocerse en su funcionamiento y formas aquí.
- Recordar los límites de alcohol en sangre permitidos, y tener presente que si una persona bebe, no debe conducir.
- Uso de teléfono: Si es necesario utilizar el celular, se debe buscar un lugar seguro donde detener el auto, y usar el teléfono móvil y GPS.
