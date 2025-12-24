Publicidad
Provinciales > Tomá nota

Consejos para automovilistas en las fiestas de fin de año

Gobierno extiende una serie de recomendaciones para transitar con precaución y seguridad en el contexto de las tradicionales festividades.

POR REDACCIÓN

Hace 22 horas
El Ministerio de Gobierno informó un listado de consejos sobre seguridad vial. Foto: Gentileza

El Ministerio de Gobierno informó un listado de consejos sobre seguridad vial en el marco de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, momentos tradicionales que reúnen a familiares y amistades en encuentros emotivos. Por tanto, esto requiere conciencia y responsabilidad al volante.

Lo que hay que tener en cuenta a la hora de manejar en estas fiestas:

  • Antes de salir: planificar la ruta y verificar la documentación del vehículo y las condiciones del tránsito. Asegurarse de tener tiempo suficiente para llegar al destino sin apuro.
  • Estado del auto: Un vehículo bien mantenido es un viaje seguro. Es necesario revisar frenos, neumáticos y luces antes de emprender el trayecto. Más consejos para chequear el estado del auto aquí.
  • Atención: Conducir con adecuada atención y dominio efectivo del vehículo. Evitar distracciones al volante y respetar tanto los límites de velocidad como las señales de tránsito.
  • Seguridad vehicular: Todos los pasajeros del auto deben utilizar elementos de seguridad como cinturón y apoya cabezas. Los niños pequeños deben viajan con Sistemas de Retención Infantil (SRI), que pueden conocerse en su funcionamiento y formas aquí.
  • Recordar los límites de alcohol en sangre permitidos, y tener presente que si una persona bebe, no debe conducir.
  • Uso de teléfono: Si es necesario utilizar el celular, se debe buscar un lugar seguro donde detener el auto, y usar el teléfono móvil y GPS.
