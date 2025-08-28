La entrevista laboral es un paso fundamental para conseguir un empleo, pero muchas personas descuidan la preparación previa, enfocándose solo en aspectos superficiales como la vestimenta o el comportamiento durante la reunión. Sin embargo, para demostrar que sos el mejor candidato, es imprescindible prepararte a fondo.

Para lograrlo, es clave proyectar un buen branding personal y mostrar tu motivación e interés por el puesto y la empresa. La Licenciada Ana Paula Marún, experta en recursos humanos, comparte diez consejos esenciales para que tu entrevista sea exitosa y puedas obtener el trabajo que buscas.

Publicidad

1. Preparación previa: Investigar sobre la empresa y el puesto es vital. Esto demuestra compromiso, responsabilidad y que sos un jugador de equipo. No basta con presentarse, sino que hay que conocer el contexto en el que te gustaría trabajar.

2. Conocer el perfil de la vacante: Es común que los postulantes olviden los detalles del puesto al que aplicaron. Mantener un archivo con la información de cada empresa y vacante ayuda a evitar respuestas vagas o desconocimiento durante la entrevista.

Publicidad

3. Dominar tu propio currículum: Es fundamental que tus respuestas estén alineadas con lo que figura en tu CV, ya que cualquier inconsistencia puede impedir avanzar en el proceso de selección.

4. Anticipar preguntas básicas: Preguntas sobre tus competencias, motivación y actitud son habituales. Pensar en las respuestas con anticipación te ayudará a responder con seguridad.

Publicidad

5. Mostrar tus beneficios para la empresa: Nadie te contratará solo por simpatía o necesidad. Debés preparar una lista clara de los aportes que como profesional podés ofrecer al empleador.

6. Formular preguntas al reclutador: Responder "No" a la consulta "¿Tenés alguna duda?" es un error frecuente. Preguntar sobre etapas del proceso, duración, beneficios y planes de carrera demuestra interés y te permite evaluar si la empresa es adecuada para vos.

7. Investigar el nombre del entrevistador: Conocer quién te entrevistará personaliza la interacción y te ayuda a establecer un vínculo más directo.

8. Observar el escenario de la entrevista: Si hay varios entrevistadores, no te enfoques solo en quien más pregunta. Mantener contacto visual con todos es clave, ya que uno de ellos podría tener la decisión final.

9. Mantener una actitud positiva: Evitá hablar mal de empleadores anteriores. Enfocate en los desafíos superados, las soluciones aportadas y los aprendizajes obtenidos.

10. Mostrar confianza en vos mismo: Durante la entrevista, resaltá tus habilidades y logros con seguridad. El CV te abre la puerta, pero tu actitud y presentación serán decisivas para convencer al entrevistador.