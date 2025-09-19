En agosto, el consumo eléctrico experimentó una caída del 8,9% en comparación con el mismo mes del año anterior, según datos recientes del sector energético. Esta disminución refleja cambios en la demanda que impactan en la matriz energética.

Por otro lado, las energías renovables lograron cubrir casi la mitad de la demanda total durante ese mes, marcando un avance importante en la transición hacia fuentes más sostenibles y limpias. Este porcentaje destaca la creciente participación de tecnologías como la eólica y la solar dentro del mix energético.

Estos datos evidencian una tendencia de reducción en el consumo eléctrico tradicional, acompañada por un crecimiento notable de las renovables, lo que puede estar vinculado a políticas de eficiencia energética y a un cambio en los hábitos de consumo.

Números

La demanda residencial concentró casi la mitad del total y fue la que sufrió la mayor contracción interanual (-5,2%). Mientras tanto, la demanda comercial bajó -2,3% y la industrial lo hizo en -2,5%.

A nivel regional, los declives más profundos se observaron en la Patagonia (-13,8%), Cuyo (-6,1%) y el Área Metropolitana de Buenos Aires (-5,2%).