IMPORTANTE NOTA DEL EDITOR Si vos o alguien que conocés vive alguna situación de violencia, llamá gratis al 144 o buscá algún centro de atención cercano.

En el 2018 se separaron Julieta Prandi y Claudio Contardi tras 10 años de relación, poco después, en octubre de este año, la modelo lo denunció por violencia familiar en el Juzgado de Familia Nº 3 de San Isidro. Luego de esto la Justicia dictó una restricción perimetral por lo que ninguno de los dos se pueden acercar a más de 100 metros.

No obstante, el conflicto judicial sigue, el pasado jueves 17 tenían una nueva audiencia pero Contardi no se presentó. “Estamos presentando un escrito este jueves para que lo resuelva su señoría, porque hoy se vence una perimetral que tenía Contardi para con mi persona. Y esto no debe pasar”, dijo Prandi tras la ausencia de su expareja.

Este lunes 21, en el programa Nosotros a la mañana de El Trece dieron detalles sobre el conflicto judicial. “Te cuento que el juez ya no me permite decir nada de la causa ni a mí ni a mi abogada”, contó Prandi. Agregó: “Tengo audiencia a fin de mes mientras tanto se sostiene la no pernoctada y la restricción perimetral”, explicó.

Hace algunos días la modelo había contado las razones que la llevaron a denunciar: “Hace más o menos una semana mi hijo Mateo me cuenta que hay una mujer viviendo en mi casa, en la casa que es mía y de mi ex, nuestra. Él se quedó en esa casa cuando me fui en febrero y esta mujer -Cynthia- resulta que vive ahí desde el mes de marzo. Es su pareja, pero a Mateo lo hacían decirme que era la niñera. Además, ella tiene una nena de doce años que comparte habitación con Mateo. Hay cuatro habitaciones en la casa, pueden tener un cuarto cada uno en el peor de los casos, pero los hacen compartir”, detalló Prandi.

Fuente: Infobae.