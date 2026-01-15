Contrabando de autos de lujo: investigan a L-Gante

Una investigación conjunta entre la Aduana (ARCA), la Policía de la Ciudad y la DGI logró desarticular una organización criminal dedicada al contrabando de vehículos de alta gama. Estos automóviles eran posteriormente alquilados para la realización de videoclips musicales de artistas de gran renombre como L-Gante, La Joaqui y la China Suárez.

Según trascendió, la banda ingresaba los rodados al país bajo la modalidad de turistas desde Paraguay para evadir derechos aduaneros y trámites de importación, manteniendo en algunos casos las patentes del país vecino.

El caso, que tomó estado público este 14 y 15 de enero de 2026, cuenta con la intervención del juez federal de Puerto Iguazú, Marcelo Cardoso, quien dispuso cuatro operativos en la Ciudad de Buenos Aires.

La periodista Mercedes Ninci reveló que los vehículos eran promocionados sin ocultamiento a través de Instagram por la propia agencia de alquiler. Por su parte, Alejandra Canosa brindó detalles adicionales sobre el funcionamiento de esta banda que traficaba lo que calificó como "autos truchos de alta gama".

“¿Vieron los videoclips esos donde aparece, por ejemplo, la Chirá Suárez con L-Gante, con un autazo negro divino, otro donde aparece La Joaqui con un auto colorado? Bueno, y así vieron esos videoclips y posteos en Instagram donde vemos mucha famosa con mucho auto de lujo, todo trucho“, sostuvo Ninci.

Y agregó: “Entraban como turistas, vienen con el auto y después dejan el auto acá y se vuelven a pata, o el colectivo o sin auto. Acá el problema es que no pagaron los derechos aduaneros ni hicieron ningún trámite de importación”.

“El auto supuestamente es importado del Paraguay, pero vino de contrabando, porque no se pagó ningún derecho”, sumó la periodista de radio Mitre.

“Inclusive la agencia de alquiler de autos subía todo a Instagram, o sea, no ocultaban nada. A las nueve de la mañana va a haber una conferencia de prensa de la gente de la aduana, pero viste, la realidad es que ostentan mucho, y después cuando van a ver los papeles están todos flojos de papel“, cerró.