Contundente: la respuesta de Carlo Ancelotti cuando le preguntaron por Messi

En las últimas horas, Carlo Ancelotti quedó en la mira por sus dichos sobre Lionel Messi y el Barcelona. El extraordinario entrenador del Real Madrid no se guardó nada al hablar del capitán de la Selección Argentina. Cuando le consultaron por la posible vuelta del campeón del mundo al conjunto catalán, dejó en claro lo que opina. Por ello, en redes sociales, muchos ya comenzaron a hacer su propio juego de palabras.

"Hemos visto en los últimos partidos que Kepa se quedaba al principio del juego en el punto de penalti y pensamos que con un tiro lejano de Valverde se podía marcar. Intentamos trabajar mucho el balón parado, menos en el aspecto defensivo porque defendemos en zona", fue lo que expresó Ancelotti sobre el último duelo contra Chelsea, en el que avanzaron a semifinales de Champions League.

Luego, el entrenador italiano también aprovechó para reconocer lo siguiente sobre sus dirigidos: "En este momento de la temporada lo podemos trabajar mucho más que el aspecto táctico porque supone menos cansancio para los jugadores. Tenemos muchos recursos, porque Kroos, Asensio y Modric sacan muy bien y rematadores como Rudiger, Militao y Tchouameni".

"Ellos lo entienden muy bien, todos. Y eso te permite manejarlo mejor. Dejar fuera a Lucas no fue fácil. Pero la ilusión de todos permite esas cosas. 11 puntos, no es la distancia real entre los dos equipos. Vamos a trabajar para recortarla", resaltó Carlo, haciendo foco en la diferencia que le saca el Barcelona al Real Madrid en el certamen doméstico. A eso le sumó: "El doblete no es sencillo. Ganar Liga y Champions no es sencillo".

¿Se vuelve a ver las caras con Messi?

Por último, cuando le consultaron sobre el astro argentino del PSG que puede retornar al Barcelona pronto, Carlo Ancelotti no se guardó nada y fue contundente: "Puede hacer lo que quiera, el Barcelona también. No es un tema para para mí. Me gusta Messi". Sin dudas, el DT del Real Madrid no quiso entrar en detalles de lo que significaría tener nuevamente al mejor jugador del mundo en frente.