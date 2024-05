Nacho Elizalde, conductor de Luzu que había tratado de neandertal a lo sanjuaninos y españoles, pidió disculpas al aire. “Quiero pedirles disculpas a toda la gente de San Juan que se ha tomado mal mis comentarios”, comenzó diciendo el conductor de streaming.

“Soy una persona que le gusta hacer humor al límite y a veces me equivoco. El chiste no iba por ahí. Entiendo que se tomó muy mal”, agregó.

Publicidad

“Viendo el recorte suena fuerte, no es lo que pienso. Asi que pido disculpas”, cerró.

El gesto fue después de que se viralizara un recorte de su programa “Nadie dice Nada”, que se emite por el canal de streaming Luzu. Elizalde comenzó su reclamo diciendo: “¿Puedo decir algo que me molesta de San Juan y de España? Que saludan con dos besos. Es ridículo y es de neandertal saludar con dos besos”. Lo que en ese momento, el conductor del programa, Nicolás Occhiato, le respondió: "Es cultural hermano".

Elizalde continuó "El tiempo es oro. Me estás sacando la mitad del tiempo". Por otra parte, señaló las posibles enfermedades bucales: "Me contagio de todo, si alguien tiene un herpes, me contagio de eso". De esta manera se refirió con solo dar un beso: "Uno y hasta ahí… dame la mano si querés. ¿Qué es esto del doble beso? Imagínate en una reunión con diez personas".

Luego de su descargo, Elizalde aseguró que los medios no iban a subir su pedido de disculpas y también se equivocó.