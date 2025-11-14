El Ministerio de Salud de San Juan convocó a los hombres mayores de 50 años a una jornada gratuita de control prostático que se llevará a cabo este lunes 17 de noviembre en la Plaza Seca del Centro Cívico. La actividad, que se desarrollará entre las 9 y las 11, forma parte de la Campaña de Prevención del Cáncer de Próstata “La prevención también es cosa de hombres”, en el marco del programa ONCO San Juan.

Durante la jornada se realizará el análisis de Antígeno Prostático Específico (PSA), una prueba clave para la detección temprana del cáncer de próstata. El operativo es organizado por el Gobierno provincial, el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y el Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Programas y el Departamento de Medicina Asistencial, División Bioquímica.

Publicidad

Para acceder al estudio, los interesados deberán presentarse con DNI y cumplir una serie de requisitos previos: evitar prácticas sexuales, uso de bicicletas (comunes o fijas) y traslados en motocicleta durante las 48 horas anteriores a la extracción. Además, en caso de haber realizado procedimientos como tacto rectal, masaje prostático o ecografía transrectal, se recomienda esperar entre 3 y 5 días para realizar el análisis.

Quienes hayan atravesado una biopsia de próstata o cursen un cuadro de prostatitis deberán aguardar entre 6 y 8 semanas, salvo indicación médica específica. Estas precauciones buscan garantizar la precisión del resultado del estudio.

Publicidad

Los análisis procesados estarán disponibles a partir del viernes 28 de noviembre en el Centro de Salud Dr. Alfonso Barassi, ubicado en Matías Zavalla 1079 Norte, en Capital. Las autoridades de Salud recordaron la importancia del control periódico para la detección temprana de patologías prostáticas, especialmente en hombres mayores de 50 años, población de mayor riesgo.