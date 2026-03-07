El 2025 fue un año atravesado por tensiones políticas en Caucete. Reclamos por servicios, el conflicto por la deuda con la empresa eléctrica Decsa y los cruces con la oposición en el Concejo Deliberante marcaron la agenda del municipio conducido por Romina Rosas. Sin embargo, la intendenta aseguró que el panorama comenzó a modificarse en este 2026 y destacó un mayor nivel de diálogo tanto con el Gobierno provincial como con los concejales opositores.

En el Café de la Política, Rosas explicó que los conflictos del año pasado estuvieron vinculados principalmente a su rol de gestión. “El año pasado tuvimos algunos cruces con el Legislativo departamental y con el Gobierno provincial, pero fue porque tengo el deber de pedir y gestionar lo que nos corresponde a los cauceteros”, sostuvo.

La jefa comunal señaló que, con el correr de los meses, se logró encauzar la relación con la Provincia y destacó como ejemplo las obras de pavimentación que comenzaron a ejecutarse en el departamento dentro del programa provincial de pavimentación urbana. “Hoy es distinto ya que están pavimentando las calles del departamento como parte del programa provincial de pavimentación urbana y eso nos pone muy felices porque el pavimento no es del intendente ni del Gobierno de la Provincia, es de los cauceteros”, remarcó Rosas.

En ese sentido, recordó que Caucete arrastraba distintos reclamos vinculados a obras de infraestructura, entre ellas trabajos de cloacas y agua potable que habían quedado pendientes. Por esa razón, sostuvo que el rol del municipio es continuar gestionando para que esas demandas se concreten.

Además del vínculo con el Ejecutivo provincial, Rosas también marcó un cambio en la relación política con el Concejo Deliberante. El año pasado, el municipio tuvo un fuerte enfrentamiento con la oposición luego de que los concejales rechazaran la ordenanza tributaria enviada por el Ejecutivo municipal.

Ese rechazo generó un escenario de tensión institucional, ya que la normativa contemplaba la actualización de tasas municipales que, según el municipio, se encontraban desfasadas respecto de la realidad económica.

No obstante, la intendenta indicó que durante este año se logró recomponer el diálogo con los concejales y alcanzar acuerdos que permitieron avanzar con la actualización de la normativa. “Con el Concejo el inicio fue muy bueno ya que, al parecer, estamos en la misma sintonía para lograr lo mejor para los vecinos”, expresó.

De acuerdo con Rosas, ese entendimiento político permitió finalmente avanzar en la actualización de la ordenanza tributaria, un tema que el municipio consideraba clave para sostener la prestación de servicios y el funcionamiento administrativo.

Críticas a la reforma laboral

La intendenta de Caucete también se refirió a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional y manifestó su postura crítica respecto de sus posibles efectos sobre el empleo. Rosas consideró que la discusión pública se está enfocando en aspectos que, a su entender, no resolverán el problema de fondo vinculado a la generación de trabajo.

“La reforma laboral no va a generar puestos de trabajo. Se corre el eje de la problemática porque si a un comercio de Caucete no le va bien y no vende, igual va a terminar cerrando”, afirmó.

Para la intendenta, el verdadero desafío está en la reactivación de la economía y del consumo, variables que —según planteó— impactan directamente en la actividad de los comercios y en la dinámica laboral de los departamentos del interior.

De esta manera, Rosas marcó que, mientras se debate el escenario nacional, en Caucete la prioridad de su gestión sigue siendo consolidar acuerdos políticos que permitan avanzar en obras y soluciones concretas para los vecinos.

Textuales

Romina Rosas / Intendenta de Caucete