Orrego definió las obras que realizará Vicuña con sus inversiones en San Juan

El gobernador de Marcelo Orrego avanza en Canadá con una agenda enfocada en fortalecer inversiones mineras estratégicas para la provincia. En ese marco, mantuvo una reunión en las oficinas de Vicuña Corp en Vancouver, donde se consolidaron los términos de un acuerdo integral que incluye importantes obras de infraestructura vinculadas al desarrollo del proyecto Vicuña.

El encuentro forma parte de una serie de gestiones que el mandatario provincial realiza en el exterior para acompañar el crecimiento de los proyectos mineros y consolidar nuevas inversiones en San Juan.

Infraestructura para el proyecto y la comunidad

Uno de los ejes principales del acuerdo es la inversión que realizará la empresa en infraestructura de soporte necesaria para el desarrollo del proyecto minero.

Estas obras estarán directamente relacionadas con el funcionamiento de la actividad minera, aunque también aportarán mejoras de uso público que podrán ser aprovechadas por la comunidad, especialmente en materia de conectividad y servicios en zonas cercanas a la operación.

Obras públicas financiadas por la empresa

El entendimiento también contempla un esquema mediante el cual el Gobierno de San Juan ejecutará obras públicas provinciales con recursos aportados por la compañía.

Estas inversiones estarán orientadas a fortalecer la infraestructura que requiere el sector minero —como caminos, logística y servicios—, pero también generarán beneficios para otros sectores productivos de la provincia que dependen de esas mejoras.

Estabilidad para avanzar hacia la construcción

Todo este esquema se desarrollará bajo un marco de estabilidad de regalías para el proyecto Vicuña, una condición considerada clave para impulsar su desarrollo y permitir que avance hacia la etapa de construcción.

Tras el encuentro, los equipos técnicos y legales del Gobierno provincial y de la empresa continuarán trabajando en los detalles finales del acuerdo, cuya firma formal está prevista en las próximas semanas en la provincia de San Juan.

Reunión con el grupo Lundin

Como parte de su agenda institucional en Vancouver, Orrego también mantuvo una reunión con Jack Lundin, referente del Lundin Group.

Durante el encuentro dialogaron sobre el avance de los proyectos mineros que se desarrollan en San Juan y las perspectivas de inversión para los próximos años en la provincia.