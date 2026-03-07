Violento choque en cadena en Ruta 20: un motociclista hospitalizado en grave estado

Durante la mañana de este sábado 7 de marzo, un grave accidente de tránsito sacudió a la localidad de Caucete. El hecho se produjo sobre la Ruta 20, frente a Bodegas Aries, y derivó en un violento choque en cadena que dejó a un joven motociclista hospitalizado en grave estado. El caos vehicular se apoderó de la zona durante varios minutos, obligando a las autoridades a interrumpir el tránsito y dispone run operativo de desvío.

Cómo se produjo el choque en cadena

Según los primeros datos recabados por la policía, el incidente se inició cuando un conductor identificado como Daniel Tapia, de 40 años, detuvo su vehículo Surán al costado de la ruta. En ese momento, dos motociclistas que circulaban por la zona no habrían advertido la maniobra a tiempo.

El primero de ellos impactó contra la parte trasera del automóvil. Segundos después, el segundo motociclista, que venía circulando detrás, chocó contra la moto del primero, lo que provocó que ambos conductores cayeran violentamente sobre el asfalto.

Un joven de 24 años, el más afectado

La peor parte se la llevó el segundo motociclista, un joven de apellido Ruarte, de 24 años, oriundo del barrio Las Moritas. Producto del impacto, sufrió heridas de gravedad y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Rawson, donde permanece internado bajo observación médica.

En medio del caos posterior al choque, el primer motociclista que impactó contra el automóvil se dio a la fuga del lugar, según confirmaron fuentes policiales.

La cadena de colisiones no terminó ahí. Minutos después, un VW Gol guiado por Facundo Farías, de 28 años, se llevó por delante la moto de Ruarte, que yacía sobre el asfalto tras la caída. Este nuevo impacto generó aún más confusión en la zona y sumó tensión a un escenario que ya era de por sí complicado.

Presencia policial y corte de la ruta

En el lugar trabajó personal policial de la Departamental Este, con la presencia del comisario de la zona y de la subjefa de la Policía de San Juan, Cintia Álamo. Debido a la magnitud del siniestro, la Ruta 20 debió ser interrumpida momentáneamente, por lo que se dispuso un operativo de desvío del tránsito para permitir el trabajo de los servicios de emergencia y el peritaje correspondiente.

Las autoridades trabajan para dar con el paradero del motociclista que se dio a la fuga, mientras continúan las investigaciones para determinar las circunstancias exactas que rodearon el violento choque en cadena.