El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para gran parte de la provincia de San Juan debido a la probabilidad de tormentas fuertes que afectarán tanto la jornada del sábado como la del domingo. Se espera un cambio brusco en las condiciones del tiempo, con precipitaciones que podrían estar acompañadas de ráfagas intensas y actividad eléctrica.

Sábado: de la calma matinal a la inestabilidad vespertina

La jornada del sábado comenzará con condiciones estables y cielo parcialmente nublado durante la mañana. La temperatura mínima rondará los 22°C, con vientos leves del sector sur que oscilarán entre los 7 y 12 kilómetros por hora. Sin embargo, el panorama cambiará drásticamente durante la tarde y la noche.

Se espera la llegada de tormentas fuertes a partir de la tarde, con una probabilidad de precipitación que trepará entre el 40 y 70%. El viento rotará al norte y noreste, aumentando su intensidad a un ritmo de 23 a 31 kilómetros por hora. La temperatura máxima alcanzará los 31°C antes del descenso asociado a las tormentas, mientras que durante la noche el termómetro descenderá a 24°C.

Domingo: una jornada completamente bajo agua

El SMN prevé que la inestabilidad se extienda durante toda la jornada del domingo, con alertas activas desde la madrugada. Las tormentas fuertes serán las protagonistas durante la madrugada, con una probabilidad de precipitación que alcanzará su pico máximo del 70 a 100%. Por la mañana, las tormentas continuarán, aunque con una leve disminución en su intensidad, manteniendo una probabilidad del 40 a 70%.

Las temperaturas descenderán notablemente, ubicándose entre los 17°C y 18°C. El viento soplará del sur y del sudoeste, con ráfagas sostenidas de hasta 31 kilómetros por hora. Durante la tarde, la intensidad de las tormentas tenderá a disminuir, pero la inestabilidad persistirá con tormentas aisladas y cielo mayormente cubierto, con una probabilidad de precipitación que se mantendrá entre el 40 y 70%. La temperatura máxima ascenderá ligeramente hasta los 25°C, con vientos que rotarán nuevamente al sur. El cierre del fin de semana llegará con chaparrones durante la noche y vientos leves del sur, manteniendo una probabilidad de precipitación del 40 a 70% y una temperatura de 22°C.

Recomendaciones ante la alerta meteorológica

Ante la posibilidad de tormentas fuertes con ráfagas y actividad eléctrica, las autoridades recomiendan a la población no refugiarse cerca de árboles o postes de electricidad que puedan caerse, y buscar siempre un lugar seguro y techado en caso de encontrarse en la vía pública.

En los hogares, se sugiere asegurar los objetos que puedan volarse, como tejas, macetas o toldos, y evitar realizar actividades al aire libre durante el desarrollo de las tormentas. También se recomienda desconectar y no manipular aparatos eléctricos durante la tormenta para evitar accidentes por descargas.