Franco Colapinto largará 16° en Australia: "No estamos donde queríamos ni esperábamos"

La esperada temporada 2026 de la Fórmula 1 no comenzó de la manera soñada para Franco Colapinto ni para Alpine. En la primera clasificación del año, disputada en el circuito de Albert Park, el piloto argentino se quedó con el 16° puesto, mientras que su compañero Pierre Gasly arrancará la carrera desde la 14° posición. Lejos de las expectativas generadas tras una pretemporada prometedora en Baréin, el rendimiento del A526 encendió las alarmas en la escudería francesa.

Colapinto logró meterse en la Q2 después de superar el corte en la primera tanda, pero no pudo avanzar a la Q3. Su mejor vuelta fue de 1:21.270, quedando a 0.769 segundos del registro de Gasly. Una vez finalizada la actividad en pista, el pilarense enfrentó a los micrófonos con una sinceridad que sorprendió.

"Es muy difícil solucionarlo tan rápido"

En conferencia de prensa, Colapinto admitió que el equipo tiene identificados algunos de los problemas del monoplaza, aunque reconoció que las soluciones no llegarán de inmediato. "Tengo una idea de lo que pasa, pero es muy difícil solucionarlo tan rápido. Lleva semanas de proceso diseñar una parte de un auto, y después llevarlo a la práctica y a la realidad en pista es difícil", explicó.

El argentino intentó graficar la complejidad del momento que atraviesa Alpine: "Lleva muchos años...", dijo antes de corregirse entre risas. "¡Años espero que no! Pero meses y semanas de diseño, después de elaboración en la fábrica. Entonces lleva tiempo mejorar estas cosas. Creo que lo más importante es entender de dónde vienen un par de los problemas grandes del auto y trabajar en eso".

La distancia con Baréin y el salto de algunos rivales

Uno de los puntos que más llamó la atención fue la diferencia entre el rendimiento mostrado en los test de pretemporada y lo visto en Melbourne. Colapinto reflexionó al respecto: "Es totalmente distinto. Va a haber que trabajar para entender todas las diferencias. Creo que vamos por buen camino. No es donde queríamos estar".

El argentino también señaló que varios equipos dieron un paso adelante que Alpine no pudo acompañar. "En Baréin esperamos estar peleando por entrar a Q3 y ahora vemos otros equipos como Visa Cash App, Audi, hay un par que están muy fuertes comparados con nosotros. Hay que entender el porqué e intentar mejorar esos temitas que nos faltan", sostuvo.

En ese sentido, Colapinto consideró clave la llegada rápida de mejoras: "Va a ser importante traer las mejoras rápido, porque es un campeonato largo. Para progresar, es importante evolucionar rápido".

La mirada puesta en una carrera con "un poquito de lío"

Consultado sobre las declaraciones de Sergio "Checo" Pérez, que anticipó una carrera caótica, el piloto argentino se mostró esperanzado: "Ojalá que haya un poquito de lío. Para que haya un poco de emoción. Veremos qué pasa. Creo que hay mucho por entender todavía".

En el cierre de su conferencia, Colapinto también se refirió a la nueva modalidad de gestión de la batería, un desafío extra para un equipo que no fabrica su propio motor. "Es difícil, especialmente cuando no tenés la gente de Mercedes, que es la gente que está haciendo el motor en tu equipo. Es un poquito más complicado encontrar la información que querés", explicó.

"No ha sido el día más fácil"

En declaraciones difundidas más tarde por la propia escudería francesa, el argentino profundizó en las sensaciones de una jornada para el olvido. "No ha sido el día más fácil en pista ni el fin de semana más fácil hasta ahora, ya que hemos tenido dificultades desde el principio. No estamos donde queríamos ni esperábamos después de un par de buenas sesiones de pruebas en Baréin", manifestó.

A pesar del mal comienzo, Colapinto se mostró confiado en que el equipo puede encontrar el rumbo. "Hay mucho trabajo en marcha entre bastidores, tanto en pista como en la fábrica, y ya hemos logrado avances positivos desde el inicio del fin de semana el viernes", aseguró.

El argentino también destacó que la nueva normativa presenta un desafío para todos. "Esta nueva generación de coches y la normativa son completamente nuevas, y todavía queda mucho por aprender y comprender en cada circuito. Parece que nos falta algo en comparación con los demás, pero tenemos una buena idea de dónde priorizar y mejorar", sostuvo.

Una luz de esperanza para la carrera del domingo

De cara a la competencia final, Colapinto eligió enfocarse en las oportunidades que puede presentar una carrera larga y con alto potencial de incidentes. "No nos rendimos y creo que podemos avanzar en la carrera de mañana, donde debería haber oportunidades de adelantamiento y que también ha demostrado ser una carrera en la que simplemente hay que sobrevivir hasta la bandera a cuadros para obtener una recompensa", señaló.

Y concluyó con una declaración de principios: "Así que intentaremos centrarnos en hacer una buena salida y mantenernos en la contienda".

El difícil arranque de Alpine en Australia

La actividad de Alpine en el inicio de la temporada 2026 no empezó de la manera esperada. Durante las prácticas libres, los monoplazas de la escudería francesa se ubicaron en la parte baja de la tabla. Colapinto finalizó 16° en la FP1, mientras que en las segundas pruebas Gasly lo superó, aunque ambos cerraron en posiciones relegadas. "Hay que entender por qué estamos tan mal comparados con Baréin. Es una pregunta que por ahora no tiene respuestas", había comentado el argentino al cierre del viernes.

El sábado por la mañana, en el último ensayo previo a la clasificación, la tendencia se mantuvo. Colapinto volvió a quedar 16°, con Gasly apenas un escalón por delante. Una muestra de que el A526 no encuentra el rumbo en el rápido y desafiante circuito callejero de Melbourne.

El accidente de Verstappen y el camino a la Q2

Durante la clasificación, una bandera roja por el accidente de Max Verstappen agitó los planes de todos los equipos. En ese contexto, ambos Alpine lograron meterse en la Q2. Gaslo lo hizo con una vuelta de 1:21.138, mientras que Colapinto registró 1:21.200. Sin embargo, en la segunda tanda ninguno pudo dar el salto de calidad necesario. Gasly quedó 14° y el argentino 16°, sellando una clasificación para el olvido.

El telón en el Gran Premio de Australia se bajará con la carrera principal del domingo 8 de marzo. La competencia en el Albert Park Circuit de Melbourne dará inicio a las 01:00 (hora argentina) y contará con un total de 58 vueltas. Allí, Colapinto intentará remar contra la corriente y sumar sus primeros puntos en una temporada que, por ahora, arrancó cuesta arriba.