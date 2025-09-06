Huarpe Deportivo > Semifinalistas
Copa Argentina: Independiente Rivadavia venció a Tigre en un partido caliente
Independiente Rivadavia de Mendoza venció este viernes por la noche a Tigre por 3-1 en el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario y se convirtió en el primer semifinalista de la Copa Argentina. Con este triunfo, la Lepra Mendocina accedió por primera vez en su historia a esta instancia del certamen, donde esperará por el ganador del cruce entre River y Racing.
El encuentro, que se jugó con gran intensidad, tuvo un cierre caliente. A los 88 minutos, tras el gol de Ezequiel Bonifacio que selló el resultado, Pedro Souto realizó gestos provocadores hacia los hinchas de Tigre. La reacción inmediata llegó del arquero Felipe Zenobio, lo que generó empujones y enfrentamientos entre jugadores. El árbitro Pablo Dóvalo expulsó a ambos protagonistas por la agresión y al defensor Joaquín Laso, que vio la segunda amarilla tras un choque directo con un rival.
A pesar de la tensión en los últimos minutos y las protestas de los futbolistas de Tigre al término del partido, el triunfo quedó en manos de Independiente Rivadavia, que vive un momento histórico y sueña con llegar a la final.
