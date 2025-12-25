Publicidad
Publicidad

Policiales > En Chimbas

Atraparon a "El Paisano": golpeó y le robó la bici a un nene de nueve años

En un opertivo policial se logró dar con "El Paisano", un delincuente que golpeó y le robó la bicicleta a un nene de nueve años.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
El operativo policial recuperó el rodado Benzo negro con verde.

En una rápida intervención, la policía logró detener al delincuente conocido como “El Paisano” en el barrio Los Toneles.

El sujeto está acusado de golpear y robarle una bicicleta Benzo Rodado 26 negra con verde a un niño de nueve años el pasado domingo a las 23 horas en el barrio Conjunto 8 de Chimbas.

Publicidad

Tras la denuncia en la Comisaría 26, personal de la Brigada de la Departamental N°2 y la Subcomisaría de Cipolletti realizó un rastrillaje en un descampado de la zona, logrando recuperar el vehículo y trasladar al detenido a sede policial a disposición de la UFI de Delitos contra la Propiedad.

Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS