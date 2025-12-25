Atraparon a "El Paisano": golpeó y le robó la bici a un nene de nueve años

En una rápida intervención, la policía logró detener al delincuente conocido como “El Paisano” en el barrio Los Toneles.

El sujeto está acusado de golpear y robarle una bicicleta Benzo Rodado 26 negra con verde a un niño de nueve años el pasado domingo a las 23 horas en el barrio Conjunto 8 de Chimbas.

Publicidad

Tras la denuncia en la Comisaría 26, personal de la Brigada de la Departamental N°2 y la Subcomisaría de Cipolletti realizó un rastrillaje en un descampado de la zona, logrando recuperar el vehículo y trasladar al detenido a sede policial a disposición de la UFI de Delitos contra la Propiedad.