San Martín anunció oficialmente la incorporación de Facundo Nadalín, defensor de 28 años que se suma al proyecto deportivo del club para la Primera Nacional 2026. El lateral derecho arriba a la institución de Concepción tras un exitoso ciclo en Gimnasia de Mendoza, donde formó parte del plantel que alcanzó el ascenso a Primera División durante este año.

El futbolista, que inició su carrera en Newell's y registra un paso por Rafaela, ya rubricó su vínculo contractual con el Verdinegro. De esta manera, Nadalín se convierte en una pieza clave junto a Federico Murillo, otro lateral derecho de 28 años que también fue confirmado como refuerzo recientemente.

Ambos defensores se integrarán al grupo el 5 de enero, fecha establecida para el inicio de la pretemporada. Las prácticas estarán lideradas por el nuevo director técnico, Ariel Martos, quien encabezará el ciclo de entrenamientos con vistas a los desafíos del próximo año.