Facundo Nadalín se sumó como nuevo refuerzo de San Martín
San Martín anunció oficialmente la incorporación de Facundo Nadalín, defensor de 28 años que se suma al proyecto deportivo del club para la Primera Nacional 2026. El lateral derecho arriba a la institución de Concepción tras un exitoso ciclo en Gimnasia de Mendoza, donde formó parte del plantel que alcanzó el ascenso a Primera División durante este año.
El futbolista, que inició su carrera en Newell's y registra un paso por Rafaela, ya rubricó su vínculo contractual con el Verdinegro. De esta manera, Nadalín se convierte en una pieza clave junto a Federico Murillo, otro lateral derecho de 28 años que también fue confirmado como refuerzo recientemente.
Ambos defensores se integrarán al grupo el 5 de enero, fecha establecida para el inicio de la pretemporada. Las prácticas estarán lideradas por el nuevo director técnico, Ariel Martos, quien encabezará el ciclo de entrenamientos con vistas a los desafíos del próximo año.