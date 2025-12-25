YPF y la propuesta a McDonald’s: habría un local en cada estación de servicio

Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, planea implementar el próximo año un nuevo esquema de segmentación para su red de estaciones. El modelo dividirá los puntos de venta en tres categorías: las estaciones premium denominadas YPF Black, las tradicionales que conservarán su identidad, y las de bajo costo bajo el nombre Refiplus, destinadas a zonas remotas de menor demanda.

En la categoría premium se dejará de comercializar nafta súper para enfocarse en una propuesta de valor que refuerza la gastronomía con sándwiches de Valenti y empanadas de Nuestras Costumbres Criollas.

Publicidad

La petrolera busca aumentar el flujo de clientes mediante negociaciones con McDonald’s para compartir paradas ruteras e integrar locales de Farmacity en sus sucursales. Además, la empresa instalará estaciones modulares que operarán este verano en la costa atlántica y se trasladarán a centros de esquí durante el invierno.