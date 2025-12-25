Las teorías más famosas sobre el gran final de Stranger Things

Hawkins se encuentra bajo cuarentena militar ante la invasión de seres del Mundo del Revés. El cierre de esta historia, que superó los mil millones de horas de reproducción en 93 países, llegará en dos partes: tres episodios el 25 de diciembre a las 20:00 EST y un capítulo final de dos horas y cinco minutos el 31 de diciembre. Los gemelos Matt y Ross Duffer, junto al productor Shawn Levy, prometen un desenlace dedicado a los seguidores para evitar decepciones, confirmando que el libro se cerrará definitivamente sin secuelas posteriores.

La búsqueda de Eleven (Millie Bobby Brown) se agudiza mientras enfrenta a la Dra. Kay junto a Hopper (David Harbour) en una base militar. Will Byers (Noah Schnapp) ha revelado tener poderes sobrenaturales y un vínculo con Vecna que el actor comparó con la relación entre Harry Potter y Voldemort. Por otro lado, Max Mayfield (Sadie Sink) sigue en coma, mientras portales como GameRant especulan que la música de Kate Bush o Ella Fitzgerald y la emisora de Steve (Joe Keery) y Robin (Maya Hawke) son vitales para resistir la maldición, tal como descubrieron Nancy (Natalia Dyer) y Robin tras visitar a Victor Creel en un manicomio.

Publicidad

En redes como Reddit y TikTok se debate el misterio de la cueva donde Holly Wheeler (Nell Fisher) y Max enfrentan recuerdos de Henry Creel (Jamie Campbell Bower). Holly posee un casete con música de Tiffany, un obsequio de Henry, a quien llama por un nombre inspirado en la novela "Un pliegue en el tiempo" según explica Tudum. Mientras Joyce (Winona Ryder) intenta rescatar a los habitantes, la trama alude a la obra "The First Shadow" para completar una historia que sus creadores se niegan a dejar abierta.