El proyecto de Presupuesto 2026 enviado por el Gobierno provincial redefine el panorama financiero de los municipios sanjuaninos. La masa total a distribuir alcanzará los $285.961.657.000, un aumento nominal del 31% respecto de los $218.520.963.000 asignados en 2025. Aunque los porcentajes para cada comuna se mantienen sin cambios —por tratarse de coeficientes fijados por ley—, el impacto del incremento global genera variaciones relevantes en términos absolutos.

Capital, con un coeficiente del 12,70%, pasará de $27.741 millones en 2025 a $36.317 millones en 2026, un salto del 31%. La misma lógica se replica en los departamentos de mayor peso poblacional. Rawson, que conserva su 10,83%, crecerá de $23.670 millones a $30.970 millones, mientras que Chimbas, con 8,87%, recibirá $25.389 millones, frente a los $19.388 millones de este año. Por su parte, Rivadavia, cuarto distrito en participación dentro del reparto, avanzará de $18.557 millones a $24.288 millones, también con un incremento cercano al 31%.

Publicidad

En el caso de Pocito, que mantiene su 6,85%, la suba será de $14.976 millones a $19.586 millones, mientras que Santa Lucía —con 6,65%— tendrá un aumento de $14.536 millones a $19.036 millones. En tanto, Caucete pasará de $10.996 millones a $14.383 millones, también dentro de la línea de incremento general.

Entre los departamentos de rango medio, Sarmiento crecerá de $9.568 millones a $12.525 millones, Albardón de $9.334 millones a $12.217 millones, y 25 de Mayo, que posee el mismo coeficiente que Albardón, pasará de $9.334 millones a $12.217 millones, replicando de forma exacta la suba del 31%.

Publicidad

La misma tendencia se observa en los departamentos ubicados en la franja intermedia del índice. Jáchal, que recibió $7.954 millones en 2025, pasará a $10.409 millones en 2026. 9 de Julio ascenderá de $7.316 millones a $9.579 millones, y San Martín, que este año recibió $7.256 millones, alcanzará los $9.494 millones el próximo año.

Los departamentos cordilleranos también evidencian incrementos equivalentes: Iglesia pasará de $6.949 millones a $9.099 millones, Calingasta de $6.792 millones a $8.895 millones, y Ullum, el de menor participación, avanzará de $5.375 millones a $7.034 millones. En paralelo, Zonda crecerá de $6.224 millones a $8.155 millones, y Valle Fértil subirá de $6.163 millones a $8.070 millones.

Publicidad

Aunque el incremento nominal es homogéneo debido al aumento global de la masa coparticipable, las diferencias absolutas se profundizan entre las comunas más y menos pobladas. Mientras Capital superará los $36.317 millones, Ullum apenas alcanzará los $7.034 millones, una brecha estructural que el régimen de distribución mantiene constante y que suele reavivar el debate político cada vez que se discute el presupuesto.

La discusión legislativa del Presupuesto 2026 volverá a colocar en el centro de la agenda la situación financiera de los municipios, que dependen ampliamente de estos fondos para garantizar servicios, ejecutar obras y sostener su funcionamiento administrativo. El impacto de estas variaciones será determinante para la planificación económica de cada comuna en un año donde la disponibilidad de recursos será clave para sostener la gestión.

Dato

Del 8% restante de la masa coparticipable, se destinarán el 5% al FEM (Fondo de Emergencia Municipal) que será de $15.541.395.000 y el 3% al Fodere que equivale a $9.324.837.000.