La cantautora sanjuanina Martina Flores estrenará Inmarcesible, su nuevo disco conceptual y audiovisual, en un espectáculo integral que combina música, performance y narrativa visual. La presentación será el domingo 14 de diciembre, a las 21, en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario, y constituye la propuesta más ambiciosa de su trayectoria.

Una obra nacida del desierto y la búsqueda interior

Inmarcesible cuenta el viaje espiritual de una mujer que se adentra en el desierto para reencontrarse con su pulso creativo. Inspirado en la leyenda de la Difunta Correa, el proyecto recupera símbolos de fe, resistencia y trascendencia para construir una metáfora contemporánea sobre la identidad y la fuerza femenina.

Publicidad

El disco está compuesto por siete canciones-episodios que funcionan como capítulos de una misma historia. Cada uno cuenta con su propio videoclip, realizados íntegramente en San Juan. Así, la obra pone en valor la identidad local y la belleza de los paisajes de la provincia, fusionando sonidos de pop, folklore y flamenco.

Declarado Proyecto Cultural de Interés Provincial por la Ley de Mecenazgo 2024, Inmarcesible propone una experiencia sensorial donde música e imagen se entrelazan para narrar un proceso de transformación.

Publicidad

Una puesta escénica inmersiva

La presentación en el Teatro del Bicentenario reunirá a músicos, bailarines y actores en una puesta de fuerte impacto visual y sonoro. La propuesta integra arte sonoro, movimiento y proyecciones audiovisuales, construyendo un universo que invita al público a sumergirse en la travesía interior de la protagonista.

“Inmarcesible nació del silencio, del deseo de reencontrarme con mi raíz y con mi voz. Es un viaje personal que se transformó en un acto colectivo, en una ofrenda artística a mi tierra y a la fuerza de las mujeres que la habitan”, expresa Martina Flores.

Publicidad

Repertorio

El show incluirá los episodios ya publicados del disco:

La noche: sola

Delirio: dejar de pensarte

A ellos se sumarán nuevas composiciones que completan la narrativa conceptual del álbum.

Información útil

Domingo 14 de diciembre – 21:00

Sala Auditórium – Teatro del Bicentenario, San Juan

Inmarcesible se presenta como una invitación a explorar el arte desde la sensibilidad, las raíces y la búsqueda personal, consolidando a Martina Flores como una de las voces más creativas de la escena sanjuanina actual.