Este viernes 12 de diciembre comenzará una nueva edición de la Fiesta Nacional de Santa Lucía, uno de los eventos más convocantes del departamento. Durante tres noches, los vecinos y visitantes podrán disfrutar de espectáculos musicales, propuestas gastronómicas, feria de artesanos y espacios recreativos. El cierre será el domingo 14, también con entrada libre y gratuita.

El intendente Juan José Orrego destacó las expectativas en la previa del inicio y señaló que el objetivo central es ofrecer un evento para todas las edades. “Es una fiesta para toda la familia sanjuanina”, afirmó a DIARIO HUARPE, mientras ultiman detalles de los preparativos. “Estamos muy contentos y ansiosos. Esta edición busca darle una vuelta de rosca a la fiesta y sumar una propuesta más amplia”, agregó.

Orrego explicó que la planificación comenzó en agosto y que esta edición tendrá un fuerte enfoque en la participación comunitaria. “Está pensado para que vengan las familias completas: que los niños puedan disfrutar, que la mamá y el papá también tengan su espacio, y que los jóvenes encuentren su lugar en la grilla”, sostuvo.

Uno de los pilares del evento será nuevamente el Escenario Joven, una apuesta que se incorpora por segundo año consecutivo. Allí se presentarán artistas emergentes, academias de danza e instituciones locales. “Es un espacio muy importante porque es donde surgen los artistas que en el futuro pueden llegar al escenario mayor. Les damos la misma iluminación, el mismo sonido y pantallas; la diferencia es que está manejado por gente joven”, precisó Orrego.

Gastronomía, ferias y espacios culturales

La fiesta contará con múltiples sectores distribuidos alrededor de la plaza del departamento. Sobre calle Hipólito Yrigoyen se ubicarán 20 food trucks. En el interior de la plaza estarán los artesanos, talleres municipales y expositores de otros departamentos.

Además, se habilitará un parque cervecero en calle General Paz y un patio gastronómico sobre Pellegrini. A esto se sumarán puestos de helados, espacios deportivos, muestras de talleres de iniciación, áreas de niñez y adolescencia, y stands municipales de diversas dependencias.

“Queremos que cada área del municipio pueda mostrar el trabajo hecho durante el año. Son tres días muy importantes para el departamento y para todos los que forman parte del municipalismo”, señaló el jefe comunal.

Horarios y grilla artística

Las puertas del predio abrirán cada noche a las 21 horas, mientras que los espectáculos comenzarán puntualmente a las 22. “Vamos a ser muy responsables con los horarios porque buscamos un cierre moderado”, indicó Orrego.