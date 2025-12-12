Las pequeñas y medianas empresas de San Juan transitan un cierre del 2025 complejo, marcado por ventas bajas y una economía que aún no muestra señales claras de recuperación. Sin embargo, la expectativa creció con el avance del Gobierno nacional con la reforma laboral y una reforma impositiva, dos cambios estructurales que los sectores productivos consideran necesarios desde hace años para mejorar la competitividad.

Daniel Milla, presidente de la Federación Económica de San Juan, entidad que integra la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), explicó a DIARIO HUARPE que el balance del año muestra un escenario de resistencia. “La situación de las pymes en general ha sido de sobrevivir”, señaló. Aun así, remarcó que los posibles cambios generan expectativa: “La reforma laboral y la reforma impositiva son algo que venimos pidiendo hace mucho. Argentina tiene uno de los niveles impositivos más altos y eso encarece los precios. Los termina pagando el consumidor final”.

Milla explicó que las pymes esperan que la reforma impositiva reduzca la carga de tributos nacionales, provinciales y municipales que inciden directamente en los costos de producción. Señaló que "la elevada presión fiscal impacta en el precio final de los productos y termina perjudicando tanto al comerciante como al consumidor. Entonces sería un alivio"

Por otro lado, el dirigente explicó que la reforma laboral es observada como una herramienta para generar reglas más claras en la relación entre las empresas y los trabajadores. Asimismo señaló que una de las principales preocupaciones del sector es la llamada "industria del juicio": “Es algo que hay que eliminar. No puede seguir existiendo”, afirmó. Según Milla, el objetivo es establecer un sistema que brinde seguridad jurídica a ambas partes cuando una relación laboral finaliza, a través de mecanismos de indemnización o seguros que puedan eviten conflictos y procesos judiciales costosos.

Pese al panorama, el dirigente sostuvo que el sector mantiene expectativas moderadas hacia 2025. “Hay cierta esperanza en lo que viene. Las reformas podrían generar condiciones más favorables para producir y competir”, concluyó.

Ventas en baja

Las estadísticas del sector indican que las ventas continúan en niveles bajos. Según Milla, “el Día de la Madre mostró un pequeño repunte, pero no alcanzó para revertir el año. Le ponemos todas las expectativas a este cierre de año con Navidad”. El dirigente también mencionó que el endeudamiento de las familias limita el consumo: “Hay un volumen muy alto de compras con tarjeta de crédito. Y hablamos de gastos comunes, no de electrodomésticos o productos grandes”.

Respecto al desalentador panorama de las pymes, Milla aseguró que no hubo un cierre masivo de comercios en San Juan. “No tenemos una estadística de grandes cierres ni de despidos masivos. En la mayoría de los casos, empleadores y empleados buscaron acuerdos para sostener los puestos de trabajo”, señaló.