Presupuesto 2026: el detalle de las calles y rutas a pavimentar en San Juan

El Gobierno de San Juan definió el mapa de obras viales en el proyecto de Presupuesto 2026, una hoja de ruta que aspira a transformar arterias clave, consolidar accesos rurales y mejorar la conectividad urbana. Con más de $44.075 millones destinados a la Dirección Provincial de Vialidad, la provincia encara inversiones dispersas en todos los departamentos. La maquinaria, ya en plan de movimiento, apunta a calles, rutas y puentes que, por años, quedaron relegados entre promesas y demandas.

Una parte sustancial de ese dinero —más de $8.189 millones— se destina a lo que se define como "Obras de Infraestructura Vial vinculadas a Fideicomisos Mineros". Allí, rutas y calles en el departamento de Iglesia toman protagonismo: desde la conexión entre la Ruta 150 y Ruta Provincial 405 en la zona de Santo Domingo Este hasta el tramo con la ruta 430 en Angualasto, cada proyecto representa un tramo fundamental para la vida cotidiana de los vecinos y el transporte de cargas.

Entre las asignaciones también se cuenta la pavimentación de la ruta provincial 150 hacia la calle Santa Lucía y el enlace con la 418, intervenciones que superan los cientos de millones de pesos cada una.

La obra pública en el norte no se limita a asfalto: el presupuesto consigna inversiones de impacto, como los puentes sobre los ríos Tatí y La Quebrada en Jáchal, tasados en $1.820 millones y $2.800 millones, respectivamente.

En Pocito, la pavimentación de la ruta provincial 7 (Av. Uñac) y su vinculación con la 231 (Calle 13) y ruta 259 (Calle 14) forma parte de un plan de ensanche y mejora que, aunque modestamente presupuestado, marca un avance de integración urbana. Más ambicioso, el proyecto de ruta 155 – Calle 5, incluye no solo pavimentación, sino también expropiaciones, señal de que la obra llega a tramos consolidados que requieren adaptaciones legales y sociales. Además, se proyecta la repavimentación de la avenida Córdoba y arterias como calle Las Heras y Av. Rawson, un gesto hacia el centro urbano que redundará en mejores condiciones de circulación.

El plan también prevé la mejora de tramos provinciales de menor jerarquía, pero igual impacto social, como las rutas 436, la 1 y la 150 en Valle Fértil, con inversiones que superan los $100 millones en cada caso. En paralelo, la repavimentación de tramos de ruta provincial 14, financiada parcialmente por el Consenso Fiscal, busca rejuvenecer la vía.

Planificación con municipios

Un capítulo importante del Presupuesto 2026 está destinado a reparación vial con los municipios, programa financiado tanto por el Tesoro provincial como por el Consenso Fiscal. El monto, ascendente a $19.213 millones, incluye un subprograma de Pavimentos Urbanos que volcará recursos todos los departamentos. Solo en la Ciudad de San Juan el plan contempla más de $3.541 millones para calles que, en muchos casos, esperan por una capa de asfalto que hoy parece lejana.

Ese mosaico de obras —rurales, urbanas, de infraestructura pesada y conexiones viales— pinta un año próximo donde las calles y las rutas sanjuaninas podrían cambiar su fisonomía. Los vecinos observan con expectativa movimientos de obreros, camiones y maquinaria que, cruzando polvareda, prometen transformar no solo el estado del pavimento, sino también la calidad de vida de miles de personas. Porque en la hoja presupuestaria 2026, el asfalto deja de ser un número para convertirse en paso seguro, tránsito fluido y, sobre todo, progreso tangible.