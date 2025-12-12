La actividad agrícola de San Juan atraviesa uno de sus momentos más críticos y los chacareros lo sienten en cada etapa de producción y venta. Así lo sostuvo Sergio López, presidente de la Asociación de Chacareros Temporarios de San Juan, en diálogo con DIARIO HUARPE, donde trazó un panorama que definió como el peor de las últimas tres décadas. Con precios deprimidos, altos costos, consumo en baja y un mercado interno debilitado, el sector transita una temporada marcada por la incertidumbre y la preocupación.

“En general ha sido un año bastante complicado para toda la parte agrícola. Realmente se ha sentido muy fuerte. Hemos tenido uno de los peores años de los últimos 30 o 40 años”, afirmó López, y su diagnóstico coincide con lo que se observa en ferias, fincas y puntos de venta: una abundancia de mercadería que no se traduce en buenos ingresos para el productor.

El presidente de la asociación explicó que, a la complejidad económica, se suma un cambio en los hábitos alimentarios de la población que afecta directamente el consumo de verduras y hortalizas. Según detalló, la merma se observa especialmente en los sectores que históricamente sostuvieron la demanda: “En la clase media y baja, los jubilados y los trabajadores, se ha notado mucho la falta de dinero, por lo que hay una merma en el consumo”. A esto se añade un comportamiento cultural que desplaza a los alimentos frescos: la preferencia creciente por comidas rápidas, viandas preparadas y productos ultraprocesados, donde las hortalizas locales pierden protagonismo.

López remarcó que esta combinación de factores golpea más fuerte en un año donde la producción fue abundante. La temporada de verano comenzó con un volumen extraordinario de mercadería: tomate, berenjena, pimientos, lechuga y otras variedades llegaron en grandes cantidades a los mercados. Sin embargo, el aumento de la oferta no se tradujo en beneficios: con un nivel de consumo estancado o en retroceso, los precios se ubicaron por debajo de los costos.

“Hay mucha producción, mucho material y eso hace que los precios estén muy bajos en cuanto a cada artículo”, señaló. El caso del tomate es el más ilustrativo: “el producto que más se vende, más se consume y marca la línea de los números”. Según López, el cajón se ubica hoy entre $8.000 y $10.000, cuando el año pasado, para esta misma fecha, se vendía entre $15.000 y $20.000. La caída, además de profunda, es insostenible para la economía de las fincas: con esos valores, los chacareros no logran cubrir ni siquiera los gastos básicos de producción.

Otros cultivos claves también transitan una situación delicada. El ajo, que suele tener un mercado externo sólido, vive una temporada irregular. Aunque parte de la producción se destina a Mendoza para su exportación, los precios se desplomaron y los compradores ajustaron los valores a la baja. La cebolla enfrenta un escenario similar, con números flojos y un mercado deprimido.

La falta de previsibilidad atraviesa todas las conversaciones dentro del sector. López reflexionó sobre la necesidad de políticas públicas más cercanas a la realidad productiva: “La expectativa sigue siendo la misma de siempre: que el año próximo, el 2026, haya un cambio económico que permita que nuestros productos lleguen a cada mesa”. También señaló la importancia del diálogo con las autoridades para encarar soluciones de largo plazo.

A pesar del difícil panorama, desde la Asociación de Chacareros Temporarios mantienen la esperanza de que el próximo ciclo permita recomponer precios y recuperar parte del terreno perdido. Sin embargo, aclaran que la recuperación no será inmediata y que será necesario el acompañamiento institucional, políticas adecuadas y un mercado interno más dinámico para revertir la tendencia.