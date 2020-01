Cornejo critica subsidios de energía y transporte a Buenos Aires y pide ampliar a las provincias

El diputado nacional y presidente del Comité Nacional de la UCR, Alfredo Cornejo (UCR Mendoza), advirtió hoy que las medidas adoptadas por el gobierno de Alberto Fernández "prevén un fuerte impacto fiscal en el Presupuesto del Estado nacional pero sólo se verán reflejadas en el Área Metropolitana de Buenos Aires" y alertó que esa política generará "mayor inflación por el aumento de los costos de producción".



Cornejo sostuvo que "las medidas que tomó el nuevo Gobierno prevén un fuerte impacto fiscal en el Presupuesto del Estado nacional, pero sólo se verán reflejadas en el Área Metropolitana de Buenos Aires", al precisar que "el costo de distribución eléctrica a los usuarios de Edenor y Edesur ha sido congelado por el Gobierno, por supuesto a cargo de los fondos nacionales".



"De no ampliarse al resto, esa medida va en directo detrimento al interior del país, que se queda afuera de ese reparto inequitativo de recursos", aseveró el ex gobernador de Mendoza, quien señaló además que "en transporte público se genera también un altísimo costo de vida hacia el interior, bregando sólo por la economía familiar de los habitantes de la provincia y la ciudad de Buenos Aires".



Puso de relieve que "las provincias que deseen adherir a estas medidas, por el momento, deberán afrontarlas con sus propios recursos. Esto es una clara discriminación contra el resto de las provincias".



En una columna publicada por el diario La Voz, el titular de la UCR alertó que esas medidas "generarían mayor inflación por el aumento de los costos de producción y la cadena de comercialización de los bienes y servicios".



"Si el Gobierno quiere avanzar con estas medidas tiene que hacerlas extensivas al resto del país, porque allí también la crisis hace estragos. Caer nuevamente en la discriminación en la distribución de los recursos es un error y atenta al corazón de la Argentina productiva", enfatizó Cornejo.



Por otra parte, en un comunicado difundido hoy, Cornejo aseguró que "el impacto que genera esto en las economías regionales, máxime lo que a distribución energía eléctrica, genera un diferencial de costos de producción del interior del país respecto a la metrópolis, subsidiado por las mismas pymes perjudicadas, entre otros", continua el escrito.



Asimismo, recordó que en su gestión al frente de la provincia de Mendoza también hubo críticas a la política energética llevada adelante por el entonces ministro de Energía (Juan José) Aranguren, dado que "no se podía implementar una política tarifaria que apuntara sólo al reconocimiento del costo a las empresas para lograr las inversiones, sin tener en cuenta el impacto que esos montos estaban generando tanto en la población como en el sistema productivo nacional".



