La Policía de San Juan tiene todo listo para acompañar una nueva edición de la Fiesta de la Tradición en el departamento de Jáchal. El director del D3, Fabián Correa, confirmó que serán 120 efectivos los que trabajarán desde el viernes para garantizar la seguridad y la prevención durante todo el evento.

Correa explicó que el operativo comenzará el viernes por la mañana, cuando el personal viaje al departamento para coordinar con el municipio y con el jefe operativo local. “Viajamos temprano para reunirnos con las autoridades municipales y organizar cada sector. El D3 va a estar bastante movido porque la idea es tener todo controlado antes del cierre de la fiesta”, señaló en radio Sarmiento.

El despliegue policial se dividirá en distintas áreas de acción. Habrá un perímetro externo que rodeará al anfiteatro principal, además de otro operativo dentro del predio que abarcará las gradas, los accesos, el estacionamiento y el escenario. “Son espacios donde se concentra mucha gente, por eso destinamos personal específico a cada zona”, precisó.

A su vez, se dispondrá de un segundo equipo trabajando en el centro de Jáchal, donde se espera gran movimiento de vecinos y turistas durante los días de la celebración. “Habrá presencia policial permanente en la parte céntrica para mantener el orden y asistir al público”, agregó el jefe del D3.

Correa destacó que la labor de los agentes será principalmente preventiva y de asistencia al ciudadano. “Nuestro trabajo es acompañar a la gente, orientar, brindar información y resolver los problemas que puedan surgir. El objetivo es no tener novedades y que la fiesta transcurra en paz”, afirmó.

El dispositivo contará además con apoyo logístico, móviles policiales y agentes de tránsito para ordenar el flujo vehicular en los accesos al anfiteatro. “Es un operativo pequeño si lo comparamos con otros eventos, pero de gran envergadura por lo que significa la Fiesta de la Tradición para la provincia”, remarcó el comisario.

Finalmente, el jefe policial subrayó el compromiso del personal que viajará a Jáchal y la importancia de la coordinación entre las distintas áreas de seguridad. “Estamos atentos, trabajando junto al municipio y con directivas claras de la jefatura para que todo salga bien. Es una fiesta que moviliza a miles de personas, y queremos que cada una de ellas pueda disfrutar con tranquilidad”, concluyó.

Grilla de la Fiesta de la Tradición

Viernes 14 de noviembre – Anfiteatro Buenaventura Luna

Actuarán Ballet Recuerdo de mi Tierra, Ballet Municipal Luis Tello, Ballet Raíces del Norte, Los Aballay, Inti Huama, Los Lucero de Jáchal, Voces del Norte, Nico Balmaceda, El Siete Cincuenta, Dúo Sánchez-Cabanay, Grupo Raíces, Hermanos Godoy, Giselle Aldeco, Algarroba.com, Guitarreros, Llokallas y Ceibo. Actividad central: Romance de los caballos.

Sábado 15 de noviembre – Anfiteatro Buenaventura Luna

Se presentarán Ballet Sangre Folklórica, Ballet Añoranzas, Ballet Milagros del Tiempo, Ballet Jáchal, Telkara, Kuky Salas y Laura Castro, Auquimantu, Dúo Páez-Brizuela, Leyla Perico, Arrieros Huaqueños, Christian Herrera, “El Indio” Lucio Rojas y Lázaro Caballero. Actividades centrales: Homenaje al “Chango” Huaqueño y Fogón de los Arrieros.

Entradas y precios

Viernes 14

General: $6.000 (acceso a tribuna o patio de comidas).

Sector Azul: $10.000 (solo silla, incluye entrada general).

Sector Verde: $32.000 (mesa y cuatro sillas, incluye entrada general).

Sector Naranja: $40.000 (mesa y cuatro sillas, incluye entrada general).

Sábado 15

General: $10.000.

Sector Azul: desde $25.000.

Sector Verde: $60.000.

Sector Naranja: $80.000.

Entradas especiales:

Jubilados: $4.000 (precio único para ambos días, solo sector general).

Personas con discapacidad: 60 cupos disponibles con acompañante.

Menores de 3 años: sin cargo.

Estacionamiento: $3.000.

Las entradas estarán disponibles próximamente en la página web oficial del Municipio de Jáchal, donde se anunciará la fecha exacta de inicio de la venta online.