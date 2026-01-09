Demichelis y sus hijos fueron rescatados tras casi ahogarse en el mar de Uruguay

El pasado 31 de diciembre, lo que se perfilaba como una tarde de descanso para Martín Demichelis y su familia en Laguna Escondida, José Ignacio, estuvo a punto de convertirse en tragedia. El director técnico, sus tres hijos —Bastian, Lola y Emma— y una sobrina se adentraron en el mar en un sector donde está prohibido bañarse. A pesar de la apariencia calma de las aguas, la corriente comenzó a arrastrarlos, impidiéndoles regresar a la costa.

La conductora Karina Mazzocco detalló en el programa A la tarde: “Así empieza A la tarde con imágenes preciosas de la playa en Uruguay, en donde podemos ver a la familia de Martín Demichelis, incluido Martín, por supuesto, que se habían decidido darse un baño de mar en la playa, pero llegó un momento en que no pudieron salir del agua. En esa playa está prohibido bañarse. No había ningún salvavidas, pero afortunadamente, los guardavidas, que siendo 31 de diciembre a la tarde, se ve que ya estaban en su horario de franco, se fueron a surfear. Estaban así, en la playa al lado o a unos metros. Vieron la situación, vieron que había un momento dramático y fueron al rescate de la familia Demichelis”.

Sobre el hallazgo del material audiovisual, el cronista Oliver Quiroz precisó: “Esta información nos llega el martes de esta semana y nos cuenta un poco y nos ponen en contexto de cómo se había dado de que la familia Demichelis se estaba ahogando en la playa de Laguna Escondida en José Ignacio. Entonces, nos comienza a llegar esta información, comenzamos a trabajarla, porque obviamente si no teníamos ningún video, ninguna foto, no podíamos ponerlo al aire. Hasta que hoy, hace unas horas, nos llega el video donde nos cuentan un poco también, nos ponen en contexto del día, que fue el 31 de diciembre”.

Mazzocco amplió sobre las condiciones del mar aquel día: “Ellos entraron, vieron un mar calmo, apacible, 31 de diciembre, hacía un calor de morirse. Quisieron, eh, darse un baño de mar y resulta ser que luego no podían salir”.

Quiroz añadió información sobre la peligrosidad técnica del área: “Gracias a Dios que había dos guardavidas que estaban ahí surfeando y lo que me dicen que es una playa también que no tiene guardavidas, que hace mucho tiempo se viene reclamando eso, porque la gente no tiene ese cuidado. Ven que está tranquilo el mar, se comienzan a meter y justo mencionaba Luis Bremer, hay un fondo donde ellos pueden ahí pisar y se van, y se los va llevando la corriente”.

El panelista Luis Bremer analizó el desenlace: “Chicos, podrían haber muerto. Es la tragedia que no fue, morir en fin de año en Punta del Este. Tan solo un instante podía separar la tragedia del rescate milagroso”.

Durante el debate, se mencionó la angustia de Evangelina Anderson, madre de los niños: “Imagínate si a vos te comunican, estando a miles de kilómetros de tus hijos, que estuvieron a punto de ahogarse”. Finalmente, la panelista Claudia cuestionó duramente la actitud del entrenador: “No, tenés que ser muy salame. Si hay carteles que dicen: ‘No te podés bañar’, no te podés bañar. Entonces, es totalmente culpable Demichelis”.