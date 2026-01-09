Un hombre de 78 años falleció por un infarto mientras circulaba en bicicleta

Un triste suceso se registró en la madrugada de este viernes en la ciudad de San Juan. Un hombre de 78 años, identificado como Oscar Armando Jesús Ugalde, falleció tras sufrir un shock cardiogénico (infarto) mientras se desplazaba en su bicicleta.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 6:00 de la mañana en el Lateral de Circunvalación, cerca de la intersección con la calle Salta, en Capital. Testigos o personas que pasaron por el lugar alertaron sobre un hombre que había caído de su bicicleta y yacía en el asfalto.

Personal del Sistema de Emergencias 107 llegó rápidamente al lugar y trasladó a Ugalde a un hospital cercano. Sin embargo, al arribar al centro asistencial, los médicos confirmaron que el hombre ya se encontraba sin signos vitales.

La autopsia reveló la verdadera causa

Inicialmente, se especuló con que la muerte podría haber sido consecuencia del impacto de la caída. No obstante, la autopsia ordenada por la justicia y realizada en la Morgue Judicial determinó que la verdadera causa del deceso fue el infarto agudo de miocardio.

Fuentes judiciales explicaron a este medio que el paro cardíaco se produjo primero, mientras Ugalde pedaleaba, lo que provocó la pérdida de control y la posterior caída de la bicicleta. Por lo tanto, se estableció que el siniestro fue la consecuencia, y no la causa, de su fallecimiento.

Intervención policial y judicial

En el lugar del hecho trabajó personal de la comisaría jurisdiccional, junto a la UFI Delitos Especiales, a cargo del fiscal en turno Nicolás Schiattino y su equipo, y la División Criminalística de la Policía. Estos procedimientos son habituales para descartar cualquier circunstancia extraña o delictiva en muertes súbitas en la vía pública.

El cuerpo de Oscar Armando Jesús Ugalde fue trasladado a la morgue para los estudios correspondientes y luego puesto a disposición de sus familiares.