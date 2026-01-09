El senador uruguayo Sebastián Da Silva, referente del Partido Nacional, quedó envuelto en una fuerte polémica luego de que se viralizara una imagen suya utilizando el celular durante una sesión de la Cámara Alta. En la fotografía, captada en pleno debate parlamentario, se lo observa revisando Instagram y scrolleando fotos de la modelo argentina Zaira Nara, una escena que desató críticas y cuestionamientos en redes sociales.

El episodio generó una rápida reacción de usuarios que pusieron el foco en el desempeño de los funcionarios públicos y el uso del tiempo institucional. En ese contexto, abundaron mensajes de repudio que cuestionaron la conducta del legislador dentro del recinto, asociando la situación a una falta de respeto hacia la función que desempeña y hacia el ámbito parlamentario.

Publicidad

Lejos de ofrecer disculpas, Da Silva decidió responder públicamente a las críticas desde su cuenta de X (ex Twitter). “Me cancelan por ver cómo Zaira fue a una fiesta. La izquierda en modo desespero”, escribió el senador, vinculando los cuestionamientos a una supuesta persecución política por parte de sus opositores. Su publicación no hizo más que avivar la controversia y amplificar el debate.

Las respuestas a su posteo fueron diversas y polarizadas. Mientras algunos usuarios minimizaron el hecho y lo consideraron una distracción momentánea sobredimensionada por las redes, otros remarcaron que la discusión no pasa por el moralismo, sino por el respeto institucional, el uso responsable del cargo público y la conducta de los representantes, en un contexto donde la agenda de género y el comportamiento de los funcionarios son observados con creciente atención por la sociedad.

Publicidad

Sebastián Da Silva, conocido como “el Negro”, es productor agropecuario y licenciado en Relaciones Internacionales, y se caracteriza por un perfil mediático alto y una presencia constante en redes sociales, donde suele protagonizar cruces y declaraciones polémicas en defensa del sector rural. No es la primera vez que una de sus acciones trasciende el ámbito político y se vuelve viral.

La escena reabrió el debate sobre el uso del celular en el Parlamento, los límites entre lo privado y lo institucional, y la responsabilidad pública de los legisladores. En medio de la discusión, Zaira Nara quedó involuntariamente en el centro de una polémica que cruzó fronteras y volvió a poner bajo la lupa la conducta de los representantes políticos.