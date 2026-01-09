El invierno en Moscú dejó una escena tan simple como irresistible. Katiusha, la panda del zoológico de la capital rusa, se convirtió en protagonista de un video que rápidamente enterneció a miles de usuarios en redes sociales, al mostrarse disfrutando de la nieve de una manera muy particular.

En las imágenes se puede ver a la osa deslizándose de panza por un tobogán cubierto de nieve, como si se tratara de un juego perfectamente planificado. Lejos de incomodarla, las bajas temperaturas parecen ser el escenario ideal para que Katiusha despliegue toda su energía y espíritu lúdico.

El registro, compartido por el propio Zoo de Moscú, muestra cómo la panda repite una y otra vez la divertida maniobra, despertando sonrisas y comentarios llenos de ternura. La escena refuerza la idea de que la nieve no es un obstáculo para la diversión, sino todo lo contrario.

El material se viralizó en pocas horas y volvió a poner en primer plano el carisma natural de los pandas, animales que, con gestos sencillos, logran generar empatía y alegría en todo el mundo. Una postal invernal que demuestra que, incluso en los días más fríos, siempre hay lugar para la diversión.