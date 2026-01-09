El video del choque de la libertaria Eugenia Rolón, quien manejaba con 1,89 de alcohol

Eugenia Rolón, reconocida influencer y pareja del tiktoker presidencial Iñaki Gutiérrez, se vio involucrada en un siniestro vial mientras conducía bajo los efectos del alcohol. El control de alcoholemia practicado tras el incidente arrojó un resultado de 1,89 gramos de alcohol por litro de sangre. El hecho tuvo lugar a las 11 de la mañana, momento en el que el vehículo de la joven realizó una maniobra inexplicable captada por las cámaras de seguridad.

Rolón, quien fue candidata constituyente por el departamento San Lorenzo en Santa Fe, perdió el control total de su rodado pese a que no circulaban otros automóviles en la zona. Según se observa en las grabaciones, el auto subió a la vereda tras realizar un giro completo en lugar de desplazarse lateralmente hacia la derecha ante un posible error de cálculo en una curva.

El periodista Ignacio González Prieto analizó el suceso en TN y expresó: “1,89. Es una barbaridad. Es un montón. Bueno, mirá la maniobra que hace, esa maniobra es de alguien que no puede manejar. No tiene control, no venía ningún otro auto”.

Asimismo, detalló la naturaleza del impacto: “Lo natural, si vos te equivocás, si vos te pasás en una curva… Se hubiera desplazado hacia la derecha. No, hizo todo un giro: se subió a la vereda”.

Sobre las implicancias legales y el peligro potencial del incidente, el especialista advirtió: “Acá te perdés el registro de conducir, te secuestran el auto, una flor de multa y va a tener que explicar qué fue lo que pasó, porque tranquilamente, como se chocó el auto, se podría haber chocado una persona caminando, un chico, podría haber chocado un abuelo que estaba cruzando la esquina. Menos mal que no pasó nada de eso”.

Finalmente, cuestionó el estado de la conductora al momento del choque ocurrido en pleno mediodía: “A las 11 de la mañana, pleno mediodía. No cualquiera pierde el control así. Por favor, tomando mate no estaba”.